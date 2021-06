(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 *Agricoltura: Lega, impegno Governo per contenimento eccessiva fauna selvatica*

Roma, 30 giu. – “Grazie al contributo determinante della Lega è stata approvata in commissione Agricoltura una risoluzione che impegna il Governo a risolvere definitivamente le problematiche inerenti ai danni all’agricoltura causati da parte dell’eccessiva fauna selvatica, che abbiamo sottoscritto per far arrivare in Aula quanto prima. Occorre attivarsi al più presto per affrontare la questione dello squilibrio di fauna selvatica nel nostro territorio e dei danni da essa generati per la sicurezza e la salute pubblica, nonché per la salvaguardia della biodiversità. Servono piani faunistici che permettano stabile coesistenza tra protezione ambientale e attività agricola, semplificando le procedure di programmazione faunistica e delle attività venatorie e prevedendo un sistema nazionale condiviso con regioni e province autonome di ristoro danni da fauna selvatica. Inoltre è necessario ripensare il modello di controllo delle specie dannose e pericolose, come cinghiali e lupi, e prevedere che le Regioni possano autorizzare soggetti abilitati allo scopo di attuare una prevenzione efficace.”

Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega della commissione Agricoltura: Giorgio Maria Bergesio (Capogruppo), Gianpaolo Vallardi (Presidente), Gianfranco Rufa, Cristiano Zuliani

🔊 Listen to this