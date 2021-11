(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 AGRICOLTURA, GALLINELLA (M5S): SOLIDARIETÀ A DI FRANCO IN LOTTA BRUCELLOSI IN CAMPANIA

7 novembre – “Ho già sollecitato i ministeri della Salute e delle Politiche Agricole, competenti in materia, chiedendo una azione decisa per debellare i focolai di brucellosi sul territorio campano, in special modo nel casertano. A Marcello Di Franco va la mia massima solidarietà: lo inviterò presto in audizione alla Camera a raccontare ufficialmente cosa sta avvenendo”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, in merito al rogo appiccato nella casa di campagna del presidente nazionale della federazione specialisti ambulatoriali e veterinario capo della task force della Regione Campania, Marcello Di Franco, che si occupa dei controlli antibrucellosi negli allevamenti bufalini e decide gli abbattimenti dei capi infetti.

