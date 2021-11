(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 AGRICOLTURA, GALLINELLA (M5S): RICONOSCERE LA FIGURA DEL MEDICO VETERINARIO AZIENDALE PER COMBATTERE L’ANTIBIOTICORESISTENZA

24 novembre – “La figura del medico veterinario aziendale è fondamentale per giungere a un corretto utilizzo degli antibiotici negli animali. L’Italia ha tempo sino al 21 aprile 2022, come da legge delega, e confido nel lavoro portato avanti al Ministero della Salute”. Lo dichiara il deputato M5s Filippo Gallinella, presidente della commissione Agricoltura, a margine della ‘Settimana mondiale della consapevolezza antimicrobica’ promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antibiotici e sull’importanza di un loro uso prudente.

“L’antibioticoresistenza rappresenta una priorità di sanità pubblica a livello mondiale – prosegue – sia per le importanti implicazioni cliniche sia per la ricaduta economica dovuta al costo aggiuntivo richiesto per l’impiego di farmaci e procedure più costose e per l’allungamento dei tempi di degenza. Per questo motivo, sostengo la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e i suoi sforzi per promuovere la figura del medico veterinario aziendale e del sistema internazionale del Classyfarm quali elementi fondamentali della prevenzione dell’antibioticoresistenza, in grado di fornire una fotografia costante dell’allevamento in termini di salute e benessere degli animali e di consumo di farmaci veterinari”.

“Poniamo fiducia nel Classyfarm sia nell’ambito degli ecoschemi della prossima Politica Agricola Comune sia per la sostenibilità delle imprese zootecniche, come da un mio emendamento al Decreto Rilancio” conclude Gallinella.

