AGRICOLTURA, GAGNARLI (M5S): CON NOMINA FRASCARELLI SI APRE NUOVA PAGINA PER ISMEA

28 luglio – “Una nomina fondata sulla competenza e la professionalità, frutto di una trentennale attività di ricerca e studio al servizio dell’agricoltura italiana. Con il professor Angelo Frascarelli alla presidenza di Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, si apre una nuova pagina per l’Ente del Ministero delle Politiche agricole che, proprio in questo momento particolare dovuto alla pandemia, diviene ancor più cruciale e fondamentale per il doveroso supporto delle operazioni di credito per il rilancio delle imprese del comparto primario”. Lo dichiara la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in commissione Agricoltura alla Camera dove la nomina di Frascarelli, professore dell’Università di Perugia, ha ottenuto l’approvazione dei parlamentari nella votazione tenutasi oggi.

“Il funzionamento dei mercati e delle filiere agroalimentari- aggiunge -,l’organizzazione delle filiere, la trasparenza delle relazioni tra i soggetti della supply chain o meglio della value chain, lo sviluppo delle imprese, la finanza per le imprese, la gestione del rischio in agricoltura, come ha illustrato sapientemente nella sua relazione alla Camera, sono tematiche a cui il professor Frascarelli ha sempre dedicato grande attenzione nella sua attività didattica e di ricerca”.

“Confidiamo che, con la sua guida competente e qualificata, Ismea potrà svolgere un ruolo determinante per accompagnare il percorso post Covid delle imprese agricole e della pesca, con strumenti utili e funzionali a facilitare investimenti e innovazione, per lasciarci finalmente alle spalle la pandemia e le sue conseguenze economiche” conclude.

