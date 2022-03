(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 AGRICOLTURA, DELMONTE E CATELLANI (LEGA): “ALLARME SICCITA’ NEI CAMPI, LA GIUNTA REGIONALE AUTORIZZI I PRELIEVI IN DEROGA DALL’ENZA E DAL SECCHIA”

BOLOGNA, 24 MAR – “Autorizzare, in accordo con ARPAE, la deroga al Deflusso minimo vitale per il prelievo a scopi irrigui dei fiumi Enza e Secchia, stabilendo modi e termini dell’autorizzazione”. I consiglieri regionali della Lega Gabriele Delmonte e Maura Catellani hanno depositato una risoluzione che chiede alla Giunta Bonaccini di prendere urgenti provvedimenti a favore degli agricoltori emiliano romagnoli alle prese con tre mesi di assenza di precipitazioni. Da qui la richiesta di autorizzare la deroga per i prelievi idrici a fini agricoli per Secchia ed Enza. Gli esponenti della Lega hanno raccolto l’allarme lanciato dalle associazioni del mondo agricolo. “Anche le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dell’Autorità di bacino del Po – aggiungono Delmonte e Catellani – hanno di recente denunciato l’ estrema siccità invernale, la peggiore degli ultimi nove anni portando a presupporre che, in base alle previsioni, la disponibilità d’acqua attuale non potrà colmare i fabbisogni della prima parte dell’estate e potrebbe generare una situazione di forte stress per l’habitat fluviale e per le irrigazioni in agricoltura. La stessa Aipo ha sottolineato come sia “prioritario che si istituiscano dove possibile le deroghe per consentire il prelievo di acqua che per l’agricoltura e la produzione di energetica idroelettrica, vista la carenza, ha una valenza imprescindibile””. Per Deflusso Minimo Vitale si identifica la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua e chimico-fisiche delle acque ed è inteso come il regime idrologico conforme con il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dall’articolo 4 della Direttiva Quadro Acque (DQA), la direttiva 2000/60/Ce. In presenza di captazioni idriche il DMV è quindi il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. I consiglieri del Carroccio Delmonte e Catellani ricordano che il fiume Enza e il fiume Secchia “sono i due principali corsi d’acqua della Provincia di Reggio Emilia, utilizzati per il prelievo idrico utile a irrigare le coltivazioni nelle terre del Parmigiano Reggiano oltre che un’innumerevole quantità di aziende agricole, vero presidio a tutela del territorio e del dissesto”. Per questo e per il fatto che “è di notevole importanza il ruolo ricoperto dall’agricoltura e dal settore agroalimentare ad essa direttamente collegato nell’economia dell’Emilia-Romagna, anche in termini occupazionali”, Delmonte e Catellani chiedono alla Giunta Regionale di autorizzare il prelievo dell’acqua dall’Enza e dal Secchia.

