AGRICOLTURA. DANNI DA GELATE, COLDIRETTI: INDENNIZZI ANCHE ALL'APICOLTURA VENETA. VIA LIBERA ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER I FRUTTICOLTORI

1° settembre 2021 – Via libera alle domande di contributo delle imprese agricole che hanno subito danni da gelate, ricomprese nei Comuni delimitati. Pubblicato lo scorso 28 agosto in Gazzetta Ufficiale il decreto che accoglie la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interven​ti compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche a seguito delle gelate del 7 e 8 aprile. Gli uffici zona di Coldiretti Veneto sono a disposizione degli agricoltori per la presentazione delle istanze ad Avepa, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, che vanno presentate entro il 12 ottobre.

“Con la conversione in legge del cosiddetto decreto ‘Sostegni bis’, a fronte di 300 milioni di perdite stimate sul territorio regionale, sono stati ottenuti a livello nazionale 156 milioni di euro per fornire contributi alle produzioni vegetali e cinque milioni di euro per un aiuto economico agli apicoltori professionali (produzione e commercio di miele) che hanno subito pesanti danni a seguito delle gelate di aprile (con riduzioni di produzione che, in alcuni casi, arrivano all’80%). Le risorse stanziate, pur apprezzabili, non risultano tuttavia sufficienti rispetto ai danni subiti dagli agricoltori e dal settore apistico durante il 2021 per effetto degli eventi climatici anomali”.

