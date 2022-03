(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Agricoltura. Caligiuri (FI): rinegoziazione dei debiti agrari grande vittoria per il comparto.

“La notizia dei 20 milioni messi a disposizione del comparto agricolo per la rinegoziazione e la ristrutturazione dei debiti, chiesta da mesi da noi di Forza Italia, è finalmente realtà e per questo ringrazio il Ministero per aver dato ascolto al comparto agricolo di cui mi sono fatta promotrice”. Lo afferma la senatrice Fulvia Michela Caligiuri, capogruppo di Forza Italia in commissione agricoltura e responsabile del Dipartimento sicurezza alimentare e tutela del Made in Italy. “Lo strumento della rinegoziazione è una vera e propria boccata d’ossigeno per i nostri imprenditori agricoli i quali stanno fronteggiando sfide senza precedenti mantenendo intatti i livelli produttivi e gli alti standard di qualità che differenziano il nostro comparto nel mondo. È un dovere – conclude la senatrice Caligiuri – ascoltare le istanze del comparto agricolo in quanto strategico per il nostro assetto economico”.

