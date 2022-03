(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 AGRICOLTURA. CALIGIURI (FI): FINALMENTE BIOLOGICO E’ LEGGE

“Finalmente il biologico è legge. Un provvedimento tanto atteso dal comparto. Come gruppo di Forza Italia, siamo davvero soddisfatti per aver contribuito alla sua approvazione con la nostra squadra in Commissione Agricoltura, i senatori Gallone e De Bonis, e in collaborazione con il Sottosegretario Francesco Battistoni che ringraziamo per il lavoro”. Lo afferma la senatrice Fulvia Michela Caligiuri, capogruppo di Forza Italia in Commissione Agricoltura.

