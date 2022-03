(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Agricoltura, Bernini (Fi): per sovranità alimentare rinviare nuova Pac

“Bisogna prendere atto della nuova gravissima emergenza in atto con gli aumenti insostenibili del costo dell’energia, la carenza di materie prime, le code ai supermercati. Abbiamo di fronte una doppia sfida: quella per la sovranità alimentare e quella per la sovranità energetica. Sull’alimentare, in particolare, l’Europa deve cambiare rotta, e il governo italiano fa bene a chiedere il rinvio della nuova Pac, incentrata sulla riduzione della produzione e sul minore impatto ambientale. Bisogna adeguare le strategie alla nuova situazione: la battaglia sulla coltivazione estensiva dei cereali va ormai considerata irrealistica, perché oggi serve invece aumentare le superfici coltivabili. L’obiettivo deve essere l’autosufficienza”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica