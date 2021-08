(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 Roma – “ In questi anni abbiamo lavorato molto insieme, grazie alla fiducia che mi hai dato nei tuoi due Governi e che questa stretta di mano simboleggia.

Lo abbiamo fatto per il Movimento 5 Stelle, per il Paese e per le tante persone che credono in noi.

Le leggi contro l’evasione, le norme per i Comuni, quelle per la digitalizzazione della PA e la semplificazione della vita dei cittadini, sono il frutto di questo lavoro. Abbiamo reso l’Italia un po’ più uguale, da nord a sud, cancellando la spesa storica ed introducendo i costi standard per asili nido e spesa sociale.

E poi l’emergenza Covid, con tutti i provvedimenti di sostegno a cittadini, famiglie e imprese, che hanno consentito al Paese di andare avanti e tenersi pronto alla ripartenza, anche economica.

Abbiamo fatto tanto, e tanto dobbiamo ancora fare. Insieme.

Buon lavoro Giuseppe Conte! Evviva il MoVimento 5 Stelle”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, sui social.

