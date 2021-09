(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 Nota stampa

M5S CASTELLI, “NON CI SIAMO MAI RISPARMIATI, CON I NOSTRI VALORI E LA NOSTRA ETICA”

Roma – “ Molte persone chiedono di unirsi a noi, ora è nuovamente possibile iscriversi al MoVimento 5 Stelle.

Un percorso lungo, fatto di scelte che ci hanno fatto crescere.

In questi anni non ci siamo mai risparmiati e siamo qui. Al Governo, in Parlamento, nelle Regioni e nei Comuni, a lavorare e lottare ogni giorno per il bene comune e per migliorare la qualità della vita delle persone. Con i nostri valori e la nostra etica”.

Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

🔊 Listen to this