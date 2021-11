(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 Nota stampa

ATP FINALS, ECONOMIA CASTELLI, “INVESTIMENTO SOSTENIBILE, RIPORTA TORINO AL CENTRO DELLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI”

Torino – “Questo fine settimana sono stata a Torino per le “Nitto ATP finals”. Una settimana di grandissimo tennis che ospiteremo per cinque anni consecutivi, fino al 2025.

Portare le ATP a Torino è stato un grande successo, un nostro successo, che ora lasciamo in eredità alla Città. È il frutto del lavoro di squadra che, nel 2019, sostenendo concretamente la candidatura, siamo riusciti a mettere in campo, Amministrazione comunale, grazie alla bella intuizione di Chiara Appendino, Governo e mondo dello Sport. Non era scontanto riuscirci, ma ci abbiamo creduto fin da subito.

Un modello vincente, un investimento sostenibile e un’occasione di sviluppo enorme per la nostra Città, che l’ha riportata ad essere al centro delle grandi manifestazioni sportive internazionali, oltre a generare un giro d’affari complessivo stimato in 100 milioni di euro.

Vedere così Torino mi rende orgogliosa della tanta passione, del lavoro e della fatica, profusa in questi anni”. Lo scrive sui social il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

