(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 AGORA’ (RAI3)/Sbarra (Cisl): Il governo ieri sera non ha parlato né di quota 102, né di quota 104

“Non accettiamo assolutamente fughe in avanti, provocazioni, e invece serve aprire una discussione per parlare di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Dobbiamo negoziare una pensione di garanzia per i giovani condannati al contributivo puro ……… Il governo ieri sera non ha parlato né di quota 102, né di quota 104”. Queste le parole di Luigi Sbarra, Segretario Generale della Cisl, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, con riferimento all’incontro di ieri sera con il governo.

Redazione Agorà – Raitre

Largo Villy de Luca, 4

00188 Roma

http://www.raiplay.it/programmi/agora/

🔊 Listen to this