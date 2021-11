(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 AGORÀ, ODDATI E FRASSONI:TARANTO CAPITALE DELLE TRANSIZIONI”

“Le Agorà Democratiche hanno fatto oggi tappa a Taranto. Il messaggio è chiaro: l’unico acciaio che deve essere prodotto, deve essere compatibile con la salute dei cittadini e con la salvaguardia dell’ambiente. In molti hanno sottolineato la necessità di parlare di transizioni al plurale: culturale, sociale, economico, industriale, educativa, della salute. Questo è il primo passo per far uscire la città dall’unicità dell’Ilva come unica prospettiva di sviluppo. Una discussione che si protrarrà nel tempo con una analisi delle esperienze europee e sui nuovi processi di innovazione. L’ambizione è quella di arrivare a una proposta concreta senza aspettare altri dieci anni. Sarà un grande momento di partecipazione collettiva e democratica per gettare le basi e scrivere, con le persone, una nuova storia di questo Paese”.

A dirlo, da Taranto, Nicola ODDATI, coordinatore delle Agorà Democratiche e Monica FRASSONI, che fa parte del gruppo dei sei osservatori indipendenti nominati da Enrico Letta.

