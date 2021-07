(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 AGORA’ ESTATE (RAI3)/Molinari (Lega): Con Italia Viva cosa nascerà lo si vedrà, finché c’è questo governo provvedimento per provvedimento si lavora e si ragiona con chi ha una posizione più affine alla propria

”Cosa nascerà lo si vedrà. Nel senso che stiamo in un governo tutti quanti assieme ed è evidente che Renzi durante il governo precedente ……. rappresentava un po’ la voce critica che spesso aveva delle posizioni più assimilabili a quelle del centrodestra che della maggioranza in cui era ………. Su questo provvedimento (ddl Zan ndr), come per esempio sulla giustizia, è evidente che la Lega dialoga meglio con Italia Viva che col M5S. Questo però non significa che nascerà un’alleanza politica tra Lega e Italia Viva. Finché c’è questo governo provvedimento per provvedimento si lavora e si ragiona con chi ha una posizione più affine alla propria”. Queste le parole dell’on. Riccardo Molinari, parlamentare e capogruppo della Lega alla Camera, ad Agorà Estate su Rai Tre, condotto da Roberto Vicaretti, sui rapporti tra Lega e Italia Viva.

