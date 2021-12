(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Aggressione ad assessora sul treno: Rosato (IV) piena solidarietà

Aggressione all’assessora Damonte inaccettabile, piena solidarietà. I migliori controlli sono i controlli sociali, quelli che ognuno di noi in coscienza fa e mette in pratica per sé stesso e la collettività ma lo Stato deve esserci. E deve esserci a prescindere dal covid, c’è sicuramente bisogno di più controlli e sicurezza sui mezzi pubblici a cominciare dai treni regionali per scongiurare ogni forma di violenza e infrazione.

Lo ha detto il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato all’ Aria che Tira.

