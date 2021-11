(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 Nella tarda serata di ieri, si è presentata autonomamente presso la Stazione Carabinieri di Spiazzo la conduttrice del veicolo che poche ore prima, a Porte Rendena – frazione Iavrè, sulla S.S. 239, aveva travolto Valentini Aldo 73enne del luogo.

L’uomo, dopo essere stato investito e sbalzato nella corsia opposta da un altro veicolo, il cui conducente si era fermato per prestare soccorso, è stato travolto dal VW Tiguan in uso alla donna e agganciatosi al sottoscocca veniva trascinato per diversi chilometri sino al territorio di Pelugo ove è stato rinvenuto esanime.

La donna, una 72enne della Val Rendena, è stata denunciata in stato di libertà per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Indagini in corso

🔊 Listen to this