AGGIORNAMENTO COC VOLPIANO 25 MAGGIO 2020

(AGENPARL) – VOLPIANO (TO), lun 25 maggio 2020

Si comunicano i dati del Centro Operativo Comunale (COC) aggiornati a lunedì 25 maggio:

– casi attualmente positivi: 67;

– persone guarite: 66;

– persone decedute: 20;

– quarantena attiva: 7;

– quarantena terminata: 105;

– segnalazioni violazioni obblighi vigenti: 41 denunce, 68 sanzioni amministrative.

L’attività del COC è delegata alla verifica delle posizioni segnalate da Protezione Civile e ASL per fornire il necessario supporto; in tale ambito, è stata data attuazione alle misure decise dal Governo e dalla Regione Piemonte per contenere il diffondersi del contagio da Coronavirus e sono stati chiusi i luoghi di attrazione che potevano causare assembramenti. Si raccomanda di attenersi alle disposizioni vigenti.

Fin dall’inizio dell’emergenza il Comune di Volpiano, attraverso la Polizia municipale e la Protezione civile, sta seguendo i casi segnalati dall’Unità di Crisi, che vengono assistiti con servizi come la fornitura di medicinali o la consegna della spesa a domicilio nel caso in cui non potessero essere aiutati da familiari o conoscenti. Un altro servizio significativo è la distribuzione di alimenti e beni di prima necessità alla persone in difficoltà, avviato a inizio aprile in collaborazione con la Caritas parrocchiale e organizzato in modo da proseguire nel tempo per fornire assistenza al maggior numero di famiglie; parallelamente a questo servizio si è aggiunta la colletta alimentare che serve a rifornire le scorte per i pacchi alimentari, in aggiunta a quanto acquistato. Tutto ciò non potrebbe essere realizzato senza il coinvolgimento e la generosità di dipendenti comunali, volontari, cittadini e aziende del territorio; un ringraziamento dovuto all’umanità dei volpianesi che si è mostrata grande in questa emergenza.

Si ricorda che:

– è attivo il servizio “Anziani non più soli” per fornire un supporto per l’approvvigionamento di cibo e farmaci;

– sono attivi i servizi di supporto psicologico attivati da Asl e Unione Net;

– sul sito comunale è pubblicato l’elenco delle attività commerciali che effettuano il servizio di consegna della spesa a domicilio.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai tentativi di truffa, in particolare di non aprire la porta a persone che si qualificano come funzionari incaricati di eseguire tamponi o effettuare operazioni di disinfestazione in casa. In caso di dubbio è necessario contattare immediatamente le forze dell’ordine (carabinieri e polizia municipale).

I numeri da contattare per informazioni sono:

– centralino comunale 011.995.45.11 (risponditore automatico);

– polizia municipale 011.995.18.31;

– 112 (per emergenze).

Fonte/Source: https://www.comune.volpiano.to.it/it-it/avvisi/2020/comunicazioni-del-sindaco/aggiornamento-coc-volpiano-25-maggio-2020-155230-1-1c1f3ca467132cc585ca5cc333bb9767