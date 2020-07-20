AGGIORNAMENTO CDRY BLUE

(AGENPARL) – lun 20 luglio 2020 AGGIORNAMENTO DEL 20 LUGLIO 2020
00INCAGLIO MOTONAVE “CDRY BLUE”.
AGGIORNAMENTO DEL 20 LUGLIO 2020
SI COMUNICA CHE NEL CORSO DELLA GIORNATA ODIERNA, IL PERSONALE DELLA RESOLVE-MARINE SI È RECATO SUL LUOGO DEL SINISTRO ED HA EFFETTUATO OPERAZIONI DI TAGLIO E SMALTIMENTO DI ALCUNEPARTI DELLA NAVE. E’ STATO EFFETTUATO INOLTRE MONITORAGGIO VISIVO DELLA ZONA, NON RIPORTANDO NULLA IN ORDINE ALLA PRESENZA DI PRODOTTI INQUINANTI. SI FA RISERVA DI COMUNICARE ULTERIORI NOTIZIE E AGGIORNAMENTI A RIGUARDO.
Cagliari, 20 Luglio 2020