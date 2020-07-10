venerdì, Luglio 10, 2020
Breaking News

EDILIZIA, BERLUSCONI: RILANCIO ECONOMIA CON GRANDE PIANO CASA E GRANDE PIANO INFRASTRUTTURE

COMMEMORATING THE 25TH ANNIVERSARY OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE UNITED STATES AND…

COMMEMORATING THE 25TH ANNIVERSARY OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE UNITED STATES AND…

COMMEMORATING THE 25TH ANNIVERSARY OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE UNITED STATES AND…

NUOVO VIDEOCLIP DI NAIRA

STATO DI EMERGENZA, CHIGI: DECISIONE PROROGA ANCORA NON PRESA, SI PASSERA’ DAL…

TURCHIA. LA BASILICA DI SANTA SOFIA DIVENTA UNA MOSCHEA

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI VIOLENZA FRA I MINORI: AUDIZIONI IN COMMISSIONE…

WWW.MIUR.GOV.IT – FILOSOFIA, SCUOLA ESTIVA PER I DOCENTI PER RINNOVARE LE PRATICHE…

AMBASSADOR KOZAK REMARKS AT SUMMIT OF AMERICAS CHAIR TRANSITION CEREMONY

Agenparl

AGGIORNAMENTO CDRY BLUE

by Redazione00

(AGENPARL) – ven 10 luglio 2020 AGGIORNAMENTO DEL 10 LUGLIO 2020
00INCAGLIO MOTONAVE “CDRY BLUE”.
AGGIORNAMENTO DEL 10 LUGLIO 2020
SI COMUNICA CHE NEL CORSO DELLA GIORNATA ODIERNA, IL PERSONALE DELLA RESOLVE-MARINE SI È RECATO SUL LUOGO DEL SINISTRO ED HA EFFETTUATO OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA DEMOLIZIONE DELL’UNITÀ MERCANTILE ALTRESI HA EFFETTUATO MONITORAGGIO VISIVO, NON RIPORTANDO NULLA IN ORDINE ALLA PRESENZA DI PRODOTTI INQUINANTI. SI FA RISERVA DI COMUNICARE ULTERIORI NOTIZIE E AGGIORNAMENTI A RIGUARDO.
Cagliari, 10 Luglio 2020

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More