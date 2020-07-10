AGGIORNAMENTO CDRY BLUE

(AGENPARL) – ven 10 luglio 2020 AGGIORNAMENTO DEL 10 LUGLIO 2020
00INCAGLIO MOTONAVE “CDRY BLUE”.
AGGIORNAMENTO DEL 10 LUGLIO 2020
SI COMUNICA CHE NEL CORSO DELLA GIORNATA ODIERNA, IL PERSONALE DELLA RESOLVE-MARINE SI È RECATO SUL LUOGO DEL SINISTRO ED HA EFFETTUATO OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA DEMOLIZIONE DELL’UNITÀ MERCANTILE ALTRESI HA EFFETTUATO MONITORAGGIO VISIVO, NON RIPORTANDO NULLA IN ORDINE ALLA PRESENZA DI PRODOTTI INQUINANTI. SI FA RISERVA DI COMUNICARE ULTERIORI NOTIZIE E AGGIORNAMENTI A RIGUARDO.
Cagliari, 10 Luglio 2020