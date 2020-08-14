venerdì, Agosto 14, 2020
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POLIZIA, SALVINI: AUSPICO IL REINTEGRO DELL’AGENTE CACCIATA PER UN VECCHIO TATUAGGIO

SENATO.IT – DDL S. 1926 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO.IT – DDL S. 1924 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

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ON U.S. SEIZURE OF IRANIAN GASOLINE INTENDED FOR THE ILLEGITIMATE MADURO REGIME

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SECRETARY POMPEO’S MEETING WITH GREEK FOREIGN MINISTER DENDIAS

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INDONESIA NATIONAL DAY

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Agenparl

AGGIORNAMENTO CDRY BLUE 14 AGOSTO 2020

by Redazione00

(AGENPARL) – ven 14 agosto 2020 AGGIORNAMENTO DEL 14 AGOSTO 2020
00INCAGLIO MOTONAVE “CDRY BLUE”.
AGGIORNAMENTO DEL 14 AGOSTO 2020
NEL CORSO DELLA SETTIMANA SONO PROSEGUITI I LAVORI FINALIZZATI ALLO SMANTELLAMENTO DELLA SOVRASRUTTURA DELLA NAVE. SONO ALTRESÌ PROSEGUITE LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’INCAGLIO. LE STESSE, EFFETTUATE DA PARTE DEL PERSONALE PREPOSTO, SONO STATE ESEGUITE DA TERRA, NON RILEVANDO NULLA IN ORDINE ALLA PRESENZA DI PRODOTTI INQUINANTI.
Cagliari, 14 Agosto 2020

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