AGGIORNAMENTO CDRY BLUE 14 AGOSTO 2020

(AGENPARL) – ven 14 agosto 2020 AGGIORNAMENTO DEL 14 AGOSTO 2020
00INCAGLIO MOTONAVE “CDRY BLUE”.
AGGIORNAMENTO DEL 14 AGOSTO 2020
NEL CORSO DELLA SETTIMANA SONO PROSEGUITI I LAVORI FINALIZZATI ALLO SMANTELLAMENTO DELLA SOVRASRUTTURA DELLA NAVE. SONO ALTRESÌ PROSEGUITE LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’INCAGLIO. LE STESSE, EFFETTUATE DA PARTE DEL PERSONALE PREPOSTO, SONO STATE ESEGUITE DA TERRA, NON RILEVANDO NULLA IN ORDINE ALLA PRESENZA DI PRODOTTI INQUINANTI.
Cagliari, 14 Agosto 2020