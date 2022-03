(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 Il comunicato non risulta completo.

Mancano riferimenti telefonici e mail

MUNICIPIO ROMA II: APERTO PUNTO DI RACCOLTA PER L’UCRAINA

In tutta Europa si stanno moltiplicando le donazioni di generi di prima necessità destinati all’Ucraina e alle migliaia di profughi in fuga dalla guerra. Il Municipio II farà la propria parte in stretta sinergia con il terzo settore del territorio.

Da ieri è attivo un punto di raccolta nella sede dell’Agesci RM85, presso la chiesa dei SS. Martiri Canadesi, dove gli scout provenienti da tutta la zona Nord Est “Auriga” si occuperanno della ricezione, dell’imballaggio e del trasporto dei generi raccolti ai punti di partenza. Gli orari di apertura per i prossimi dieci giorni saranno tra le 16 e le 20 dal lunedì al venerdì e nel fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’indirizzo a cui recarsi è quello di via G.B. De Rossi 40, dove è possibile accedere in auto.

La vasta rete del volontariato, già attiva in sinergia con il Municipio per la raccolta alimentare e per altri progetti di natura sociale è in campo per raccogliere quanto necessario. Invitiamo tutti, singoli o associazioni a fare la propria parte.

D’accordo con l’Amministrazione capitolina, al fine di non oberare il servizio comunale, il Municipio Roma II si adopererà per gestire sul territorio le richieste di accoglienza pervenute.

Così in una nota Gianluca Bogino, Assessore alle Politiche Sociali e Francesca Del Bello, Presidente del Municipio Roma II.

