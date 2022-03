(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 Domani, venerdì 18 marzo pv il Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA sarà in visita istituzionale in Toscana e Piemonte.

Alle ore 11 sarà a Barberino del Mugello (FI) per partecipare alla cerimonia di inaugurazione della galleria autostradale S. Lucia, alla presenza del ministro dei Trasporti Giovannini.

Alle 12,40, accompagnato dal capo Dipartimento Prefetto Laura Lega e dal Capo del Corpo Ing. Guido Parisi, il sottosegretario si recherà presso il Distaccamento temporaneo dei Vigili del Fuoco di Barberino per un sopralluogo.

A seguire, alle ore 15,45, è prevista la visita al centro USAR dei Vigili del Fuoco di Pisa.

Diversamente da quanto in precedenza comunicato, la visita in Piemonte è spostata al Sabato 19 marzo.

Sabato 19 marzo, il sottosegretario Sibilia sarà alle ore 12,15 a Mondovì (CN), dove presenzierà alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco, alla presenza del ministro per le politiche Giovanili Fabiana Dadone, del Direttore regionale dei VVF Ing. Dall’Oppio, del sindaco, del presidente della Regione Piemonte.

Al termine, il sottosegretario sarà a Cuneo per una visita alla nuova sala operativa dei Vigili del Fuoco.

