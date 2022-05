(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI VENERDÌ 6 MAGGIO 2022

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita il Quartiere Portuense.

Alle 14:30 sarà a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini, 1)

Alle 15:10 al Giardino del Genocidio degli Armeni (largo A. Lorenzini)

Alle 15:40 al Giardino Largo Ruspoli (via Giorgio Pallavicino)

Alle 16:10 nel luogo della strage di Via di Vigna Jacobini (via di Vigna Jacobini, 65)

