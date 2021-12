(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI VENERDI’ 17 DICEMBRE 2021

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà a Castel Giubileo.

Alle 14.30 visiterà il Centro Anziani di Castel Giubileo e l’Associazione Misericordia in via Salaria 1177.

Alle 15.00 il Sindaco sarà al Parco della Bolognola in via Bolognola per poi spostarsi alle 15.30 presso il cantiere dell’Asilo Nido in via di Castel Giubileo 31 e, successivamente, alla Scuola dell’Infanzia e Primaria IC Carlo Levi in via Castel Giubileo 41.

