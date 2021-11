(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI SABATO 27 NOVEMBRE 2021

Ore 9.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interviene alle cerimonie commemorative per il XX anniversario della tragedia di via Ventotene (Via Ventotene, angolo via Scarpanto).

Ore 10.00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, partecipano all’inaugurazione e alla consegna alla presidente del Municipio Roma I – Centro, Lorenza Bonaccorsi, dell’area ludica recentemente riqualificata (Largo Chiarini). È la prima area di pertinenza del Dipartimento Ambiente che l’Amministrazione Gualtieri decentra a un Municipio.

