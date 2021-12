(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MARTEDI’ 14 DICEMBRE

Il sindaco Roberto Gualtieri alle 10.20, inaugura la mostra “Giacomo Boni. L’alba della modernità”. L’appuntamento è in via della Salara (largo Corrado Ricci). La mostra si snoda tra Foro Romano e Palatino.

Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa alle 13 alla presentazione ufficiale della candidatura di Roma ad Expo 2030 al Bureau International des Exposition insieme con il ministro Di Maio e l’Ambasciatore Massolo. La presentazione avverrà on line e sarà visibile in streaming sul sito del BIe.

🔊 Listen to this