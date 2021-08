(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 AGENDA SINDACA MARTEDI’ 10 AGOSTO

Ore 10.00 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi inaugura l’inizio dei lavori di riqualificazione della struttura “ex GIL” di Ostia

(via Franco Mezzadra, 36).

Ore 12.00 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione del progetto “Sicurezza e controllo in città. Droni in dotazione alla Polizia Locale”

(via della Consolazione, 4).

