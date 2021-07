(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 [“Go to the page” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room)

Riunioni Commissioni – Bruxelles

Lunedì 12

Commissioni

Rifugiati bielorussi in Lituania

Commissione per gli affari esteri (AFET)

Commissione per la giustizia, le libertà civili e gli affari interni (LIBE)

Impunità in Bielorussia e protezione dei giornalisti

Commissioni affari esteri (AFET)

Sottocommissione per i diritti umani (DROI)

Orario: 14:45 – 16:15[Ordine del giorno](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DROI-OJ-2021-07-12-1_IT.html)

Conferenza stampa

Priorità della presidenza slovena

I ministri sloveni presenteranno le loro priorità alle commissioni parlamentari, in una serie di incontri che si svolgeranno da lunedì a giovedì. La Slovenia avrà la presidenza del Consiglio fino alla fine del 2021.

Martedì 13

Commissioni

Affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere

Commissioni per l’ambiente e la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)

Come parte delle lezioni apprese dalla lotta contro il coronavirus, i deputati voteranno una nuova legislazione per gestire meglio le gravi minacce sanitarie transfrontaliere. La proposta mira a rafforzare la preparazione alle crisi e il ruolo di risposta delle agenzie dell’UE e prevede l’adozione di un piano di crisi sanitaria dell’UE e di preparazione alle pandemie, nonché un sistema di monitoraggio più forte per le malattie infettive e altre minacce sanitarie.

Orario: 11:00 – 12:00[Ordine del giorno](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2021-07-12-1_IT.html)

Link alla diretta presto disponibile [qui](https://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/meetings/webstreaming)

Pluralismo dei media in Europa

Commissione per la cultura e l’educazione (CULT)

I deputati terranno un dibattito sul futuro dei media e sul pluralismo degli stessi in Europa. Tra gli argomenti in discussione, le minacce che i giornalisti ricevono quotidianamente, la condizione lavorativa dei giornalisti in tutta l’UE, con una particolare attenzione all’Europa dell’Est e i paesi candidati, e come sostenere l’indipendenza e la libertà dei media.

Orario: 13:45 – 15:45[Ordine del giorno](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-OJ-2021-07-13-1_IT.html)

Agenda del Presidente

Alle ore 17, il Presidente del PE David Sassoli incontrerà il Presidente dell’Austria Alexander Van der Bellen.

Mercoledì 14

Commissioni

Fit for il 2030/ Fit for 55

Commissioni per l’ambiente e la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)

I deputati discuteranno con il Vicepresidente Frans Timmermans il pacchetto della Commissione “Fit for 2030 / Fit for 55”, progettato per attuare il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE per il 2030, poche ore dopo la sua presentazione.

Orario: 17 – 18:30[Ordine del giorno](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2021-07-14-1_EN.html)

Link alla diretta presto disponibile [qui](https://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/meetings/webstreaming)

Agenda del Presidente

Alle ore 11:45, il Presidente del PE David Sassoli incontrerà il Presidente e Amministratore delegato della Piaggio Roberto Colaninno.

Alle ore 12:30, inaugurerà il progetto Europe Reader con la Presidenza slovena al “Giardino dei cittadini”.

Giovedì 15

Commissioni

Rapporto del Frontex Scrutiny Workigng Group

Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE)

I deputati discuteranno il rapporto del FSWG sull’indagine conoscitiva su Frontex in merito a presunte violazioni dei diritti fondamentali.

Orario: 9:00 – 12:00[Ordine del giorno](https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/LIBE?meeting=LIBE-2021-0714_1&session=07-15-09-00)

Link alla diretta presto disponibile [qui](https://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/meetings/webstreaming)

Relazioni UE-Russia

Commissione per gli affari esteri (AFET)

I deputati analizzeranno la politica UE nei confronti della Russia e proporrà una nuova strategia UE verso il paese. Il progetto di risoluzione copre una vasta gamma di questioni, come le minacce alla sicurezza russa, la lotta contro l’interferenza russa, l’impegno UE per sostenere la democrazia in Russia, la politica delle sanzioni, la libertà dei media e i diritti umani.

Orario: 9:00 – 12:00[Ordine del giorno](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2021-07-14-1_IT.html)

Link alla diretta presto disponibile [qui](https://www.europarl.europa.eu/committees/it/afet/meetings/webstreaming)

Una nuova strategia UE-Cina

Commissione per gli affari esteri (AFET)

I deputati faranno il punto sulla relazione dell’UE con la Cina e daranno il loro contributo per una nuova strategia dell’UE verso il paese, compreso il modo di affrontare le minacce e le sfide emergenti, come gli investimenti, la disinformazione, l’accordo globale sugli investimenti (CAI), la sicurezza, i diritti umani, così come i casi di Taiwan e Hong Kong.

Orario: 9:00 – 12:00[Ordine del giorno](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2021-07-14-1_IT.html)

Link alla diretta presto disponibile [qui](https://www.europarl.europa.eu/committees/it/afet/meetings/webstreaming)

Legge sulla governance dei dati

Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE)

I deputati voteranno un progetto di legge che mira a facilitare la condivisione dei dati nel mercato. La proposta stabilisce le condizioni per il riutilizzo dei dati di enti pubblici, aziende private e cittadini. Essa mira a consentire in modo sicuro la condivisione dei dati sensibili detenuti da enti pubblici e regolamentare la condivisione dei dati da parte di attori privati.

Link alla diretta presto disponibile [qui](https://www.europarl.europa.eu/committees/it/itre/meetings/webstreaming)

Agenda del Presidente

Alle ore 10, il Presidente del PE David Sassoli incontrerà la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini.

Alle ore 12, incontrerà Sua Altezza Reale la Principessa Rym al-Ali di Giordania e il Rappresentante Speciale dell’UE per il Sahel Emanuela Da Re.

Alle ore 14:45, incontrerà la rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel Emanuela Da Re.

Venerdì 16

Conferenza di alto livello sullo stato globale dei diritti umani

Durante la prima conferenza sullo Stato globale dei diritti umani si discuterà lo stato dei diritti umani nel mondo. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Global Campus of Human Rights e dal Parlamento europeo, e riunirà deputati europei, commissari UE, premi Nobel per la pace, premi Sacharov, alti rappresentanti di organizzazioni internazionali, accademici e parti interessate.

Orario: 10:00 – 19:30[Programma](https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/237904/draft-programme.pdf)

Agenda del Presidente

Alle ore 11, il Presidente del PE David Sassoli parteciperà insieme al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella all’assegnazione della laurea ad honorem ad Antonio Megalizzi, presso l’università di Trento.

