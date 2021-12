(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 [Ministerie van Financiën]

Agenda publieke optredens bewindspersonen ministerie van Financiën, week 49, 6 december t/m 12 december 2021

3 december 2021 – 16:00

Minister Hoekstra

Woensdag 8 december 2021, 14.30 – 17.35 uur

Commissiedebat Financiële Markten, Tweede Kamer

Meer informatie over dit overleg vindt u op de [site](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/shqpb76o6m75tot7h55y322x7a73z4mnkn7wwx5c5c4tkhee5wnya4ngbr76d7d3dvcjqttc45i36/uvurfvyfyynvupeig4657gr6ey) van de Tweede Kamer

Staatssecretaris Vijlbrief

Maandag 6 december 2021

Eurogroep, Brussel

Staatsecretaris Vijlbrief vertegenwoordigt Nederland bij de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de 19 eurolanden

Dinsdag 7 december 2021

Ecofinraad, Brussel

Staatsecretaris Vijlbrief vertegenwoordigt Nederland bij de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de 27 EU-lidstaten.

Donderdag 9 december 2021, 10.00 – 13.00 uur

Commissiedebat Exportkredietverzekeringen, Tweede Kamer

Meer informatie over dit overleg vindt u op de [site](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/shqpb76o6m75tot7h55y322x7a73z4mnkn7wwx5c5c4tkhee5wnya4ngbr76d7d3dvcjqttc45i36/akyh33ueb4gke3kqfnequk66xa) van de Tweede Kamer

Donderdag 9 december 2021, 15:00 – 18.00 uur

Commissiedebat Fraudeopsporing Belastingdienst, Tweede Kamer

Meer informatie over dit overleg vindt u op de [site](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/shqpb76o6m75tot7h55y322x7a73z4mnkn7wwx5c5c4tkhee5wnya4ngbr76d7d3dvcjqttc45i36/d4hsmfwcj4fcwq7i6jqu4vwjsa) van de Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Huffelen

Maandag 6 december 2021, 18:30 – 21.30 uur

Wetgevingsoverleg Delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen, Tweede Kamer

Meer informatie over dit overleg vindt u op de [site](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/shqpb76o6m75tot7h55y322x7a73z4mnkn7wwx5c5c4tkhee5wnya4ngbr76d7d3dvcjqttc45i36/owsy2dchlqzrgtej2aj5gc35eu) van de Tweede Kamer

Donderdag 9 december 2021, 15:00 – 18.00 uur

Commissiedebat Fraudeopsporing Belastingdienst, Tweede Kamer

