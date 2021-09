(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 INFO UTILI PER LA STAMPA

AGENDA ELETTORALE

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 18: Spoleto, conferenza stampa presentazione candidato sindaco Paolo

Imbriani presso sede locale della Lega via XXV aprile, Spoleto.

Ore 20.30: Spoleto, cena con Matteo Salvini presso ristorante Il

Caminetto (Campello sul Clitunno) – PREVISTO INCONTRO CON LA STAMPA

Ore 21: Città di Castello, Giancarlo Giorgetti incontra imprenditori e

industriali presso il ristorante “Il Boschetto” di Città di Castello –

PREVISTO INCONTRO CON LA STAMPA

LUNEDI 13 SETTEMBRE

Ore 9.15: Assisi, Matteo Salvini in piazza del Comune presso il bar

Trovellesi per una colazione con il candidato sindaco Marco Cosimetti,

Stefano Pastorelli e i candidati della lista Lega Salvini Assisi.

Ore 9.45: Assisi, trasferimento a Santa Maria degli Angeli in Piazza

Garibaldi, dove Matteo Salvini incontrerà i cittadini. Al termine degli

interventi aperitivo presso l’Hotel Porziuncola adiacente alla piazza –

PREVISTO INCONTRO CON LA STAMPA

Ore 11.30: Nocera Umbra, Giancarlo Giorgetti alla Ex Merloni di Nocera

Umbra. L’appuntamento si svolgerà presso i locali della ex mensa dello

stabilimento ex Merloni di Colle di Nocera Umbra. Sarà presente la

governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei – PREVISTO INCONTRO

CON LA STAMPA

Ore 15.30: Assisi, presso Hotel Resort Valle di Assisi (Tordandrea di

Assisi) incontro privato di Giancarlo Giorgetti con industriali umbri e

imprenditori locali. Sarà presente la governatrice della Regione Umbria,

Donatella Tesei.

