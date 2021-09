(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 AGENDA ELETTORALE 15-16 SETTEMBRE

MERCOLEDI 15 SETTEMBRE (MINISTRO PER LE DISABILITA’, ERIKA STEFANI)

Assisi ore 11.30: Il Ministro per le disabilità Erika Stefani sarà in visita presso l’Istituto Serafico di Assisi.

Assisi ore 13: pranzo al ristorante “Villa Verde” di Rivotorto di Assisi, dove il Ministro Erika Stefani incontrerà i cittadini.

Città di Castello ore 15.30: Il Ministro Stefani si sposta a Città di Castello. Visite presso strutture gestite dalla cooperativa la Rondine: Laboratorio Negozio “100%” – Via XI Settembre SNC – (angolo Via del Patrignone) e Servizio sperimentale KREOO – Via Mario Angeloni n. 7

Città di Castello ore 16.30: Visita del Ministro Stefani all’A. S. P. Muzi Betti di Città di Castello – Via delle Terme 4 d

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE (SOTTOSEGRETARIO ALL’AGRICOLTURA GIANMARCO CENTINAIO E SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO, NICOLA MOLTENI)

Amelia ore 16.30: il sottosegretario all’agricoltura Centinaio sarà alla Tenuta Pizzogallo di Amelia (strada provinciale Amelia-Orte km 5,50)

Amelia ore 17.30: Centinaio si sposterà all’Azienda Agricola Zanchi di Amelia (strada provinciale Amelia-Orte km 4,610)

Città di Castello ore 17: il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni farà visita al Commissariato di Città di Castello

Città di Castello ore 18.30: alla presenza del Sottosegretario Molteni, presentazione programma elettorale della coalizione a sostegno di Roberto Marinelli Sindaco – Piazza delle Tabacchine (in caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Teatro degli Illuminati (Via Fucci, 12 – Città di Castello) nel rispetto delle normative anti-Covid).

🔊 Listen to this