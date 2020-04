++AGENDA DEI LAVORI DEL 5 E DEL 6 MAGGIO 2020++

(AGENPARL) – mar 28 aprile 2020 Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 27 aprile 2020

UDIENZA PUBBLICA 5 MAGGIO 2020

ARTICOLO 41-BIS DELLA LEGGE N. 354 DEL 1975 – DIVIETO DI SCAMBIO

DI OGGETTI TRA DETENUTI DELLO STESSO GRUPPO DI SOCIALITÀ

Ordinamento penitenziario – Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione – Adozione di tutte le misure di

sicurezza volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime

differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità .

(R.O. 222 e 223/2019)

*Le questioni sollevate con r.o. 222 e 223/2019 passano direttamente in decisione in camera di

consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), del

punto 1) del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020.

La Corte di cassazione, con due ordinanze di analogo tenore, solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27

della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f),

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le

necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare

oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

La Corte rimettente, anzitutto, ricorda che la disposizione censurata prevede, testualmente, l’adozione

di «tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di

detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti

appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi».

Il giudice rimettente ricorda, poi, l’interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di

legittimità, secondo cui deve ritenersi, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di

interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, che le varie proposizioni riferite a

comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione,

siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità

e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi.

Ciò posto, il rimettente, affermando di condividere tale interpretazione, ritiene che il divieto di scambio

di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità determinerebbe, in violazione

dell’articolo 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime

ordinario. Tale divieto, soggiunge il rimettente a supporto della sua tesi, avrebbe esclusivamente portata

afflittiva, non potendo ritenersi funzionale a rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che

appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio

che si trovano in libertà. Proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità, infatti,

secondo il giudice, consentirebbe a monte lo scambio di qualunque contenuto informativo. Ad avviso del

rimettente il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità

sarebbe in contrasto anche con il principio della finalità rieducativa della pena, enunciato dall’articolo

27, terzo comma, della Costituzione, in quanto impedirebbe anche quelle forme “minime” di socialità

che si estrinsecano nello scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilità o di generi alimentari

1

Ufficio ruolo della Corte costituzionale

tra persone che si frequentano “senza filtri” ogni giorno e in una prospettiva di normalità di rapporti

interpersonali.

Norma censurata

L. 26 luglio 1975, n. 354.

Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

——————————————–

Art. 41-bis – Situazioni di emergenza.

(omissis)

2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro

esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e

logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione

delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

(omissis)

f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non

superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10. Saranno inoltre

adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte

a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità,

scambiare oggetti e cuocere cibi.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 5 MAGGIO 2020

RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE IMPUGNAZIONI

RESPINTE O DICHIARATE INAMMISSIBILI O IMPROCEDIBILI

Spese di giustizia – Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario – Importi dovuti – Obbligo

per chi ha proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o

improcedibile, di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa.

(R.O. 186/2019)

* Le questioni sollevate con r.o. 186/2019 passano direttamente in decisione in camera di

consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), del

punto 1) del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020.

La Commissione tributaria provinciale di Genova solleva questioni di legittimità costituzionale

dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)) che

dispone, nel caso di impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile

o improcedibile, che la parte proponente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Il rimettente premette che la natura del

raddoppio del contributo unificato sarebbe controversa oscillando, nella ricostruzione giurisprudenziale,

tra l’attribuzione di un carattere latamente sanzionatorio e il riconoscimento della natura tributaria della

prestazione imposta. Per la Commissione tributaria il raddoppio del contributo unificato risulterebbe, in

ogni caso, in contrasto con la Costituzione. In particolare, ove al raddoppio del contributo unificato

2

Ufficio ruolo della Corte costituzionale

venisse attribuita natura sanzionatoria, per il giudice a quo, si configurerebbe un contrasto con gli articoli

3, 24, 25 e 111 della Costituzione trattandosi di una misura sanzionatoria non conforme ai principi di

tipicità e determinatezza, applicata automaticamente, senza distinzione tra le cause di soccombenza e tra

difese pretestuose o legittime, avente l’effetto di sanzionare irragionevolmente e indiscriminatamente

chiunque abbia esercitato il diritto di difesa e abbia perso l’impugnazione proposta, discriminando

maggiormente, nell’esercizio del diritto di difesa, i meno abbienti. L’irragionevolezza della previsione

viene sottolineata, ulteriormente, con riguardo al ricorso in Cassazione per violazione di legge, ai sensi

dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Ove al raddoppio del contributo unificato venisse,

invece, attribuita natura esclusivamente tributaria, secondo il rimettente sussisterebbero comunque

dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24, 53 e 111 della Costituzione. In tal

caso, a suo parere, la prestazione imposta non sarebbe commisurata al servizio-giustizia (quanto

piuttosto all’esito del giudizio), né alle condizioni economiche dell’interessato e ciò contrasterebbe con

il principio della capacità contributiva. Il rimettente sostiene, anche con riguardo a questa differente

natura dell’obbligazione, la contrarietà della disposizione censurata al principio di ragionevolezza, al

diritto di difesa e all’ammissibilità del ricorso in Cassazione.

Norma censurata

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

——————————————–

Art. 13 – Importi.

(omissis)

1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la

parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la

stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza

dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 6 MAGGIO 2020

SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE ALL’ESTERO E

SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Reati e pene – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero – Pena accessoria della sospensione dall’esercizio della

responsabilità genitoriale a seguito di condanna per tali fatti commessi dal genitore in danno del figlio minore –

Denunciata applicazione automatica e per un periodo predeterminato della pena accessoria.

(R.O. 209/2019)

La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale degli articoli 34 e 574-bis del codice penale

nella parte in cui impongono che alla condanna per il delitto di sottrazione e di trattenimento di minore

commesso dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo

predeterminato dalla legge la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Le censure sono incentrate sull’applicazione automatica della sospensione della responsabilità

genitoriale, prevista dal terzo comma dell’articolo 574-bis del codice penale, nel caso in cui il delitto sia

stato commesso da un genitore in danno del figlio minore nonché sulla determinazione, parimenti

3

Ufficio ruolo della Corte costituzionale

automatica, della misura della sospensione per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, nel

caso di delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, ai sensi del secondo comma

dell’articolo 34 del codice penale.

Ad avviso del giudice rimettente l’automaticità dell’applicazione della pena accessoria della sospensione

dell’esercizio della responsabilità genitoriale si pone in contrasto con gli articoli 2, 30, 31 e 10 della

Costituzione, in relazione agli articoli 3, primo comma, e 8 della Convenzione di New York sui diritti

del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n.

176, in quanto impedirebbero al giudice di poter effettuare qualsiasi forma di bilanciamento

dell’interesse dello Stato all’esercizio della potestà punitiva, verso il genitore, con l’interesse del

minorenne di crescere con i genitori e di essere educato da questi, salvo che ciò comporti un grave

pregiudizio. Il giudice rimettente denuncia, inoltre, la violazione dell’articolo 3 della Costituzione,

ritenendo che il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero non comporti una

presunzione assoluta di pregiudizio per gli interessi morali e materiali del minorenne, e che, quindi,

sarebbe ragionevole, afferma il rimettente, che sia il giudice a poter valutare, in relazione al caso

concreto, la inidoneità del genitore all’esercizio della responsabilità genitoriale. La Corte di cassazione,

infine, denuncia la violazione dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando al riguardo,

che nei casi in cui il delitto in questione sia stato motivato dalla finalità di preservare i figli da pregiudizi

che potrebbero essergli arrecati dall’altro genitore, il condannato non potrebbe ricevere una

rieducazione dalla sospensione della propria responsabilità genitoriale.

La Corte di cassazione censura gli articoli 34, secondo comma, e 574-bis, terzo comma, del codice

penale anche nella parte in cui impongono che alla condanna per il delitto di sottrazione e di

trattenimento di minore all’estero commesso dal genitore in danno del figlio minore consegua la

sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della

pena inflitta, denunciando, sotto tale profilo, il contrasto della previsione di una durata fissa della pena

accessoria con il principio di proporzionalità e di individualizzazione delle pene.

Norme censurate

CODICE PENALE

Art. 34. Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa.

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di essa per

un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del

figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensio ne,

qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del

procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei

minori.

