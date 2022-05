(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Festival dell’Etica Pubblica “Vite digitali” | Tutti gli appuntamenti della settimana

Ethos Festival dell’Etica pubblica 2022

Vite digitali – Prima edizione

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

Prende il via domani, venerdì 6 maggio, a partire dalle ore 10:00 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, “Vite digitali”: le conseguenze sociali, politiche, morali dell’intelligenza artificiale il primo Festival dell’Etica pubblica organizzato da Fondazione Musica per Roma, Luiss e da Ethos, l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School diretto da Sebastiano Maffettone.

Le tre giornate saranno aperte dal filosofo Sebastiano Maffettone (Direttore di Ethos) e dall’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Daniele Pittèri e vedranno tra i protagonisti i keynote speakers Casper Klynge, Vicepresidente Microsoft con delega agli affari del governo europeo, Mario Rasetti,Professore Emerito di fisica teorica al Politecnico di Torino e Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale.

Il rapporto tra Etica e Intelligenza Artificiale, declinato in riferimento a questioni come innovazione sociale, sostenibilità, religione e spiritualità, guerra e armi, robotica, sanità, sviluppo economico, nuovi modelli educativi, human enhancement e creazione artistica, saranno solo alcuni degli argomenti della prima edizione del Festival, che vedrà coinvolti filosofi, studiosi ed esperti di IA italiani e stranieri, da Paolo Benanti a Derrik de Kherckhove, da Marta Bertolaso a Bruno Siciliano, da Paola Severino a Vincenzo Paglia, da Pietro Labriola a Luigi Nicolais, da Giorgio Ventre a Jeffrey Schnapp, da Andrea Prencipe a Guglielmo Tamburrini a Stefano Songini.

Luiss Career Day

“I giovani e il lavoro” XXVI edizione

Lunedì 9 e martedì 10 maggio

Campus Luiss viale Romania 32

Oltre 10mila incontri di lavoro, 3mila laureandi e laureati, più di 160 tra le più importantiaziende e istituzioni italiane ed internazionali: sono questi i numeri del Luiss Career Day, il grande appuntamento annuale che connette studenti e Alumni dell’Università intitolata a Guido Carli con l’ecosistema aziendale e il mondo delle istituzioni, che torna lunedì 9 e martedì 10 maggio dalle 9:00 alle 17:00, presso il campus Luiss di Viale Romania 32, con la sua XXVI edizione.

I partecipanti alla fiera annuale “I giovani e il lavoro” potranno informarsi, candidarsi e sostenere colloqui di lavoro in presenza con aziende ed istituzioni, in cerca di giovani talenti.

Alla kermesse saranno presenti employers di tutti i settori: dal Corporate al Finance, dal Legal all’Institution. Una vera e propria full immersion nel mercato del lavoro di oggi e di domani, dove i potenziali candidati potranno applicare per le numerose posizioni aperte nelle professioni del futuro.

Le sfide interdisciplinari poste dall’Intelligenza artificiale

Dibattito in occasione della presentazione del libro “Intelligenza artificiale” di Paola Severino

Martedì 10 maggio ore 17:30

Istituto Affari Internazionali, via dei Montecatini 17

Martedì 10 maggio alle ore 17:300 presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI) in occasione della presentazione del libro “Intelligenza artificiale. Politica, economia, diritto, tecnologia” (edito Luiss University Press), a cura di Paola Severino Vicepresidente Luiss Guido Carli e Presidente SNA, si terrà un dibattito al quale prenderanno parte:

– Ferdinando Nelli Feroci Presidente Istituto Affari Internazionali

– Paola Severino Vicepresidente Luiss e Presidente SNA

– Sebastiano Maffettone Direttore di Ethos Luiss Business School

– Giuseppe Italiano Professore Ordinario di Machine Learning, Luiss

– Stefano Manzocchi Prorettore per la Ricerca, Luiss

– Alessandro Marrone Responsabile Programma difesa, Istituto Affari

Internazionali

Gli stati generali degli NPE:

una nuova asset class

Giovedì 12 maggio ore 11:00

Aula Nocco – Campus Luiss, via Parenzo 11

Giovedì 12 maggio si terrà alle ore 11:00 presso il campus Luiss di Via Parenzo 11, una tavola rotonda per approfondire lo stato dell’arte degli NPE (non performing exposure) in Italia attraverso il confronto di professionisti del settore, accademici e rappresentanti delle istituzioni.

Aprono i lavori:

– Andrea Prencipe, Rettore dell’Università Luiss

– Flavio Valeri, Presidente del Gruppo Gardant

Intervengono:

– Antonio Nuzzo Direttore della Luiss School of Law

– Stefano Cappiello Dirigente Generale Ministero dell’Economia e delle Finanze

– Raffaello Ruggieri Chief Lending Officer del Gruppo Intesa

– Paolo Garonna Segretario Generale di Federazione Banche Assicurazioni e Finanza

– Antonio Matonti Direttore Affari Legislativi Confindustria

– Luigi Marattin Presidente della VI Commissione Finanze

– Vincenzo De Sensi Direttore del corso Gestione degli NPE: assetti normativi e regolamentari e approcci operative – Luiss School of Law

– Mirko Briozzo CEO Gruppo Gardant

– Guido Lombardo CEO Gardant Investor SGR

– Tiziana Togna Vice Direttore Generale Consob

