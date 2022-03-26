(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 ZZZFRQILWDUPDLW
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6LVWR
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3HU TXHVWR &RQILWDUPD GD WHPSR
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ULJDVVLILFDWRUL RJJL VRQR VROR  TXHOOL
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FDUR JDVROLR
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 D IURQWH GL XQD SHUGLWD FRPSOHVVLYD GL FLUFD  PLOD
XQLWj UHJLVWUDWD GDO QRVWUR 3DHVH QHOOR VWHVVR DUFR WHPSRUDOH
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FRQ  PLOLDUGL GL HXUR q SDVVDWR D  PLOLDUGL GL HXUR XQD
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UH DJJLXQWR VXO WRWDOH GHOOD TXRWD SDHVH 0D DQFKH LO ORUR
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PLOLDUGL GL HXUR XQ DXPHQWR GHO  FKH UDSSUHVHQWD LO
 GHOO
LQFUHPHQWR WRWDOH GHO IDWWXUDWR GHOOH LPSUHVH UHVL
GHQWL 0ROWR ULOHYDQWH ULVXOWD DQFKH LO ORUR FRQWULEXWR SHU 5 6
FKH FRQ  PLOLDUGL GL HXUR QHO  UDSSUHVHQWD LO  GHO
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IRUWH LPSXOVR DOO
LQQRYD]LRQH
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QXRYL SDUDGLJPL GHOOD FRPSHWLWLYLWj
´
UHDOL]]DWR GDOO
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WRULR,PSUHVH (VWHUH GL &RQILQGXVWULD H /8,66 LO SULPR D
IRUQLUH XQ TXDGUR FRPSOHWR GHOOH PXOWLQD]LRQDOL LQ,WDOLD FRQ
DQDOLVL GHO ORUR SHVR VXOO
HFRQRPLD LWDOLDQD OH ORUR FDUDWWH
ULVWLFKH VWUXWWXUDOL LO SRVL]LRQDPHQWR DOO
LQWHUQR GHOOH FDWHQH
JOREDOL GHO YDORUH H OD ORUR VHQVLELOLWj VXL WHPL LQHUHQWL DOOD
VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH
'DOO
DQDOLVL HPHUJH FRPH DWWUDYHUVR PRGHOOL RUJDQL]]DWLYL
LPSURQWDWL DOOD JHVWLRQH PDQDJHULDOH XQD FRUSRUDWH JRYHUQDQ
FH VQHOOD HG HIILFLHQWH OH JUDQGL GLPHQVLRQL H O
DSSDUWHQHQ]D
DOOH FDWHQH GHO YDORUH JOREDOL OH PXOWLQD]LRQDOL HVWHUH ULHVFDQR
D UHDJLUH LQ PDQLHUD SL WHPSHVWLYD DOOH QXRYH VILGH,QIDWWL
TXHVWH UHDOWj VL VRQR GLPRVWUDWH SDUWLFRODUPHQWH UHVLOLHQWL
ULVSHWWR DOOD FULVL SDQGHPLFD GXUDQWH OD TXDOH KDQQR DGGLULWWX
UD DXPHQWDWR OD TXRWD GL LQYHVWLPHQWL LPPDWHULDOL
'DO 5DSSRUWR ULVXOWD LQROWUH FKH L SURILOL GHOOH PXOWLQD]LRQDOL
HVWHUH SUHVHQWL LQ,WDOLD VRQR FRHUHQWL FRQ LO QXRYR SDUDGLJPD
HFRQRPLFR FKH FRQLXJD FUHVFLWD VYLOXSSR VRFLDOH H DWWHQ]LR
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VH HVWHUH D VYROJHUH DQFKH XQ
LPSRUWDQWH IXQ]LRQH GL WUDLQR
SHU OH 30, H L WHUULWRUL LQ FXL RSHUDQR /H UHDOWj D FDSLWDOH
HVWHUR ULVXOWDQR LQILQH SDUWLFRODUPHQWH LQFOLQL DOO
DGR]LRQH GL
D]LRQL H FRPSRUWDPHQWL LPSURQWDWL DOOD VRVWHQLELOLWj DPELHQWD
OH GHWHUPLQDQGR XQ OLYHOOR GL LPSDWWR GL TXDVL O
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/H PXOWLQD]LRQDOL VSHVVR D FDSR
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VWUXWWXUD SURGXWWLYH FKH QHO FRQWHVWR LVWLWX]LRQDOH H WHUULWRULDOH
LQ FXL RSHUDQR H VRQR DVVROXWDPHQWH RUJDQLFKH DOOD YRFD]LRQH
LQGXVWULDOH QD]LRQDOH
´
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,QWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH H SUHVLGHQWH GHO
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/H FDWHQH
JOREDOL GHO YDORUH VRQR PHVVH D GXUD SURYD GDL ULQFDUL HQHUJH
WLFL GDOOD GLIILFROWj GL UHSHULPHQWR H DSSURYYLJLRQDPHQWR GL
PDWHULH SULPH H GD FULWLFLWj ORJLVWLFKH 4XHVWR SRUWHUj DG XQ
ULSHQVDPHQWR GHOOH VWHVVH FDWHQH GHO YDORUH JOREDOL LQ FXL
,WDOLD FRQ XQ DSSURFFLR GL VLVWHPD LQ FXL OD ILOLHUD GLYHQWD OD
FLQJKLD GL WUDVPLVVLRQH WUD LPSUHVH GRPHVWLFKH H D FDSLWDOH
HVWHUR SRWUHEEH FRJOLHUH LPSRUWDQWL RSSRUWXQLWj
´
,QQRYD]LRQH UHVLOLHQ]D DOWD SURGXWWLYLWj IRFXV VXOOD VRVWHQL
ELOLWj H VSLFFDWD SURSHQVLRQH DG LQYHVWLUH LQ ULFHUFD H VYLOXSSR
H LQ FDSLWDOH XPDQR L SXQWL GL IRU]D GHOOH D]LHQGH LQWHUQD]LR
QDOL LQ,WDOLD IRWRJUDIDWH GDO 5DSSRUWR GHOO
2VVHUYDWRULR,P
SUHVH (VWHUH UDFFRQWDQR XQ HFRVLVWHPD FKH Gj XQ FRQWULEXWR
IRQGDPHQWDOH DOOD FUHVFLWD HFRQRPLFD GHO 3DHVH
KD VRWWROL
QHDWR LO SUHVLGHQWH GHOOD /XLVV 9LQFHQ]R %RFFLD SURVHJXHQGR
2JJL SL FKH PDL OD 5LFHUFD KD XQ UXROR FHQWUDOH SHU DQDOL]
]DUH OD FRPSOHVVLWj GL WUHQG H IHQRPHQL GHOOD QRVWUD VRFLHWj
FRPSUHQGHQGRQH SXQWL GL IRU]D H FULWLFLWj H SURSRQHQGR VWUDWH
JLH H VROX]LRQL FKH SRVVDQR DYHUH XQ LPSDWWR SRVLWLYR SHU
DFFHOHUDUH VYLOXSSR H FRPSHWLWLYLWj GHOOD QRVWUD HFRQRPLD
´
q FKL VL LPEDUFKHUj VX XQD QDYH GD FURFLHUD
FRPH
&XRFR GL %RUGR
´
FKL LQYHFH VDUj LQ VX
XQD QDYH PHUFDQWLOH FRPH
8IILFLDOH GL 0DFFKL
´
( SRL 7RXU ([SHUW )RWRJUDIL 7HFQLFL 6XSH
ULRUL SHU OD /RJLVWLFD H PROWL DOWUL /D )RQGD]LRQH
$FFDGHPLD,WDOLDQD GHOOD 0DULQD 0HUFDQWLOH FRQ
OH VHGL GL *HQRYD H $UHQ]DQR PHWWH LQ FDPSR OH
D]LRQL SUHVHQWDWH OR VFRUVR 'LFHP
EUH FRQ OD VWHVXUD GHO
3LDQR 6WUD
WHJLFR


´
LQVHUHQGR QHO
FDOHQGDULR GHL FRUVL TXDVL  SHU
FRUVL IRUPDWLYL FKH VL DQGUDQQR DG
DSULUH HQWUR OD ILQH GHOO
DQQR
,Q TXHVWL JLRUQL q DSHUWR LO EDQGR
GL VHOH]LRQH SHU
,QVWDOODWRUH
0DQXWHQWRUH GL LPSLDQWL LGUDXOLFL H
GL FRQGL]LRQDPHQWR D ERUGR GL QDYL GD FURFLHUD
´
FRQ VFD
GHQ]D LO SURVVLPR  $SULOH  ULYROWR D  SDUWHFLSDQWL,O
FRUVR DYUj XQD GXUDWD FRPSOHVVLYD GL  RUH VXGGLYLVH LQ
 RUH GL WHRULD H SUDWLFD H  RUH GL VWDJH LQ DIILDQFDPHQ
WR RQ WKH MRE D ERUGR GHOOH QDYL GHO *UXSSR 06& &URFLHUH
1HOOH SURVVLPH VHWWLPDQH YHUUDQQR DSHUWL L EDQGL GL VHOH]LR
QH SHU L FRUVL )6( GL  RUH SHU
3DVWLFFHUH GL %RUGR
´
(OHWWULFLVWD GL %RUGR
´ ³
7RXU ([SHUW
´ ³
$GXOW $QLPDWRU
+RVSLWDOLW 2SHUDWRU
´
PD VDUDQQR PROWL DQFKH L FRUVL,76
ELHQQDOL LQ DYYLR WUD O
HVWDWH H O
LQL]LR GHOO
DXWXQQR
3DROD 9LGRWWR
 'LUHWWRUH GHOO
$FFDGHPLD GHOOD 0DULQD 0HU
FDQWLOH ©0HWWHUH LQ FDPSR FRVu WDQWL FRUVL QRQ q IDFLOH Qp
VFRQWDWR DQFKH SHUFKp SRUWLDPR DYDQWL XQ GLDORJR FRVWDQWH
FRQ OH D]LHQGH LQ PDQLHUD WDOH GD ULXVFLUH D IRUQLUH FRPSH
WHQ]H DOWDPHQWH VSHFLDOL]]DWH D UDJD]]L H UDJD]]H LQ FHUFD GL
RFFXSD]LRQH LQ TXHVWR VHWWRUH,O PRQGR PDULWWLPR H
GHOOR ORJLVWLFD q SURIRQGDPHQWH FDPELDWR ULVSHWWR
DO SDVVDWR H GLYHUVD GHYH HVVHUH DQFKH OD IRUPD
]LRQH SURIHVVLRQDOH SHUFKp VLD LQ JUDGR GL HVVHUH
SUHFLVD H ULVSRQGHQWH DOOH QHFHVVLWj GHOOD EOXH
HFRQRPª 1HOO
XOWLPR WULHQQLR 

 O
RI
IHUWD IRUPDWLYD GHOO
$FFDGHPLD DUWLFRODWD QHOOH 
PDFUR

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FRUVL GL,066($ HG (QWH 5DGDU
KD SURGRWWR  DOOLHYH H DOOLHYL
IRUPDWL FRQ ROWUH  RUH GL
IRUPD]LRQH HURJDWD GD ROWUH 
GRFHQWL LQ FROODERUD]LRQH FRQ
ROWUH  D]LHQGH
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ILQR D LQL]LR  SHU L TXDVL YHQWL
SHUFRUVL IRUPDWLYL QHOOH VHGL GL
*HQRYD H $UHQ]DQR
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'LUHWWRUH *HQHUDOH GL &RQILWDUPD
KD SUHVHQ]LDWR DO EDWWHVLPR GHOOD
QDYH SRVDFDYL /HRQDUGR 'D 9LQFL
GHOOD 3UVPLDQ *URXS
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VRVWHQHUH L PDULWWLPL H OH
ORUR IDPLJOLH FROSLWL GDOOD
FULVL LQ 8FUDLQD
/D 7. )RXQGDWLRQ KD JLj
JHQHURVDPHQWH GRQDWR 
 SHU LO QXRYR DSSHO
OR
,O 6,5) VL RFFXSD DWWXDO
PHQWH GHOOR VWDWR VRFLDOH
ULSDUR FLER DFTXD WUD
VSRUWL DFFHVVR DL VHUYL]L
PHGLFL LQVLHPH D XQ DLXWR ILQDQ]LDULR SUDWLFR,O
VRVWHJQR DOOD JHQWH GL PDUH H DOOH ORUR IDPLJOLH VDUj
ILQDQ]LDWR GDOOD 6,5) H IRUQLWR GD HQWL GL EHQHILFHQ]D
PDULWWLPL VLQGDFDWL H DOWUH RUJDQL]]D]LRQL QR SURILW
FKH RSHUDQR LQ YDUL SDHVL
,O 6,5) q VWDWR IRQGDWR QHO  LQ ULVSRVWD DOOD SDQ
GHPLD GL &29,'

 LQ,QGLD *HVWLWR GD /D FDULWj GHL
PDULWWLPL H VXSSRUWDWR GD /D PLVVLRQH DL PDULWWLPL
,6:$1
6RFLHWj GHL PDULQDL
6WHOOD 0DULV H DOWUL HQWL
GL EHQHILFHQ]D
KD IRUQLWR XQ VRVWHJQR LPPHGLDWR
DOOH SULQFLSDOL FRPXQLWj PDULQDUH
&DWKHULQH 6SHQFHU
 $' 7KH 6HDIDUHUV
&KDULW H
SUHVLGHQWH GHO JUXSSR GHOOH SDUWL LQWHUHVVDWH GHO 6,5)
KD GLFKLDUDWR 6LDPR ULPDVWL FROSLWL GDOOD ULVSRVWD
LPPHGLDWD GHO VHWWRUH PDULWWLPR DO 6,5) SHU IRUQLUH
VROOLHYR GDO &29,'

 4XHL IRQGL VRQR VWDWL GLVWUL
EXLWL PROWR UDSLGDPHQWH PD RUD VHUYRQR FRQ XUJHQ]D
XOWHULRUL FRQWULEXWL SHU VRVWHQHUH L PDULWWLPL H OH ORUR
IDPLJOLH FROSLWH GDOOD FULVL XFUDLQD Ê LPSUHVVLRQDQWH
YHGHUH FRPH O
LQGXVWULD PDULWWLPD VLD XQLWD H VROLGDOH
SHU DLXWDUH OD SURSULD JHQWH H VSHULDPR FKH DQFRUD
XQD YROWD GRQHUj JHQHURVDPHQWH DO )RQGR 6,5)
´
/H VRYYHQ]LRQL LQL]LDOL VRQR VWDWH FRQFHVVH DOO
,QWHU
QDWLRQDO 6HDIDUHUV
:HOIDUH DQG $VVLVWDQFH 1HWZRUN
,6:$1 H DO IRQGR VRFLDOH GHO VLQGDFDWR GHL ODYRUD
WRUL GHO WUDVSRUWR PDULWWLPR XFUDLQR 0RUWUDQV SHU
IRUQLUH VXSSRUWR ILQDQ]LDULR LPPHGLDWR DL PDULWWLPL H
DOOH ORUR IDPLJOLH FROSLWH GDOOD FULVL
*X 3ODWWHQ
6HJUHWD
ULR *HQHUDOH GHOOD
,QWHUQDWLRQDO &KDPEHU
RI 6KLSSLQJ KD GLFKLD
UDWR
/D QRVWUD SULRUL
Wj q OD VLFXUH]]D GHL
QRVWUL PDULWWLPL H GHOOH
ORUR IDPLJOLH
/H QDYL HG L ORUR HTXL
SDJJL QHOOD ]RQD VRQR
LQ SHULFROR PHQWUH
VRQR JLXVWDPHQWH
SUHRFFXSDWL L PDULWWLPL
FRQ IDPLJOLH LQ 8FUDL
QD,O FRQIOLWWR LQ FRUVR
OD YLROHQ]D H O
LQFHUWH]]D VWDQQR FRVWULQJHQGR OH SHU
VRQH D IXJJLUH GDOOH ORUR FDVH HG D VHSDUDUVL GDOOH ORUR
IDPLJOLH,Q DOFXQH DUHH O
XVR GL DFTXD HOHWWULFLWj H
WHOHIRQR q VWDWR FRPSURPHVVR H PROWH SHUVRQH RUD
QRQ VRQR LQ JUDGR GL FRQWDWWDUH L SURSUL FDUL LQ PDUH
(VRUWR O
LQGXVWULD PDULWWLPD D GHGLFDUVL JHQHURVDPHQ
WH D TXHVWD LPSRUWDQWH FDXVD H DG DLXWDUH L QRVWUL PD
ULWWLPL LQ TXHVWR PRPHQWR GL FULVL
7KH 6HDIDUHUV &KDULW FRQ L VXRL SDUWQHU VWD VWDELOHQGR
QXRYL FRQWDWWL SHU IRUQLUH VXSSRUWR VXO FDPSR LQ
8FUDLQD 5RPDQLD 3RORQLD 8QJKHULD *HUPDQLD
0ROGRYD H OH RSHUD]LRQL VL VWDQQR HVSDQGHQGR PDQ
PDQR FKH VL FRPSUHQGH GL SL VXO ELVRJQR
3LFFROH VRYYHQ]LRQL VRQR JLj GLVSRQLELOL SHU L PDULWWL
PL H OH ORUR IDPLJOLH FKH VRQR VWDWL FROSLWL GDOOD FULVL
XFUDLQD H QHFHVVLWDQR GL XQ VRVWHJQR ILQDQ]LDULR LP
PHGLDWR H XUJHQWH DWWUDYHUVR O
8FUDLQD &ULVLV 6XSSRUW
)XQG DPPLQLVWUDWR GDOO
,6:$1 SHU FRQWR GL 6,5)
/H RUJDQL]]D]LRQL LQFHQWUDWH VXL PDULWWLPL
FRPSUHVL
JOL HQWL GL EHQHILFHQ]D SHU LO EHQHVVHUH PDULWWLPR L
VLQGDFDWL PDULWWLPL L FRPLWDWL SHU LO EHQHVVHUH GHL
SRUWL OH VRFLHWj GL JHVWLRQH GHOOH QDYL H JOL DJHQWL GL
HTXLSDJJLR
GHYRQR SUHVHQWDUH GRPDQGD DO )RQGR GL
VRVWHJQR DOOD FULVL GHOO
8FUDLQD SHU FRQWR GHO PDULWWL
PR R GHOOD VXD IDPLJOLD
8OWHULRUL LQIRUPD]LRQL VXO
IRQGR H VX FRPH FDQGLGDUVL SRVVRQR WURYDUVL TXL
,O 6HDIDUHUV,QWHUQDWLRQDO 5HOLHI )XQG q XQD FROODERUD
]LRQH GL HQWL GL EHQHILFHQ]D PDULWWLPL WUD FXL OD 6DL
6RFLHW 6WHOOD 0DULV 7KH 0LVVLRQ WR 6HDIDUHUV
,QWHUQDWLRQDO &KULVWLDQ 0DULWLPH $VVRFLDWLRQ
,&0$ H,6:$1
,O IRQGR LQWHJUD LO ODYRUR HVLVWHQWH
GHJOL HQWL GL EHQHILFHQ]D H IRUQLVFH IRQGL D QXRYL
SDUWQHU DSSURSULDWL LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH HVLJHQ]H
VSHFLILFKH LGHQWLILFDWH
/D 6HDIDUHUV
&KDULW IRUQLVFH XQD VROLGD JRYHUQDQFH
DO IRQGR DVVLFXUDQGR FKH JOL HQWL GL EHQHILFHQ]D D FXL
VRQR VWDWL DVVHJQDWL IRQGL VRGGLVILQR ULJRURVL UHTXLVLWL
GL JRYHUQDQFH SRVVDQR IRUQLUH ULVXOWDWL HIILFDFL H JOL
VIRU]L QRQ VLDQR GXSOLFDWL
6L SRVVRQR IDUH GRQD]LRQL TXL
,O  GHL IRQGL YHUVDWL DO 6HDIDUHUV,QWHUQDWLRQDO
5HOLHI )XQG YLHQH XWLOL]]DWR SHU VRVWHQHUH L PDULWWLPL
H OH ORUR IDPLJOLH FKH QH KDQQR GLVSHUDWDPHQWH ELVR
JQR
,O IRQGR q JHVWLWR JUDWXLWDPHQWH GD 7KH 6HDIDUHUV
&KDULW
021'2
81,21( (8523($
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0(1,1 0$5,7,0(
 JLXJQR
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,O  H  PDU]R O
,02 KD WHQXWR XQD VHVVLRQH VWUDRU
GLQDULD GHO VXR &RQVLJOLR SHU DIIURQWDUH OH ULSHUFXVVLR
QL VXOOD QDYLJD]LRQH H VXOOD JHQWH GL PDUH GHOOD VLWXD
]LRQH QHO 0DU 1HUR H QHO 0DU G
$]RY DO WHUPLQH GHOOD
TXDOH GRSR DYHU FRQGDQQDWR IHUPDPHQWH OD YLROD]LRQH
GD SDUWH GHOOD )HGHUD]LRQH 5XVVD GHOO
LQWHJULWj WHUULWR
ULDOH H GHOOD VRYUDQLWj GL XQR 6WDWR PHPEUR GHOO
218
HVWHQGHQGRVL DOOH VXH DFTXH WHUULWRULDOL LQ FRQWUDVWR
FRQ L SULQFLSL GHOOD &DUWD GHOOH 1D]LRQL 8QLWH H OH
ILQDOLWj GHOO
,02 H UDSSUHVHQWDQGR XQ JUDYH SHULFROR
SHU OD YLWD H XQ JUDYH ULVFKLR SHU OD VLFXUH]]D GHOOD
QDYLJD]LRQH H GHOO
DPELHQWH KD VRWWROLQHDWR O
LPSRUWDQ
]D IRQGDPHQWDOH GL SUHVHUYDUH OD VLFXUH]]D H LO EHQHV
VHUH GHL PDULWWLPL H KD HVRUWDWR JOL 6WDWL PHPEUL H OH
RUJDQL]]D]LRQL GL RVVHUYDWRUL D IRUQLUH OD PDVVLPD
DVVLVWHQ]D DL PDULWWLPL FRLQYROWL QHO FRQIOLWWR
,O &RQVLJOLR KD TXLQGL FRQYHQXWR GL LQFRUDJJLDUH
LVWLWX]LRQH D WLWROR SURYYLVRULR H XUJHQWH GL XQ FRUUL
GRLR PDULWWLPR EOX VLFXUR SHU FRQVHQWLUH O
HYDFXD]LRQH
LQ VLFXUH]]D GHL PDULWWLPL H GHOOH QDYL GDOOH ]RQH DG
DOWR ULVFKLR H FROSLWH GHO 0DU 1HUR H GHO 0DU G
$]RY
YHUVR XQ OXRJR VLFXUR OXRJR DO ILQH GL SURWHJJHUH OD
YLWD GHL PDULWWLPL JDUDQWLUH OD PRELOLWD]LRQH H OD QDYL
JD]LRQH FRPPHUFLDOH GHOOH QDYL FKH LQWHQGRQR XWLOL]
]DUH TXHVWR FRUULGRLR HYLWDQGR DWWDFFKL PLOLWDUL H
SURWHJJHQGR
H PHWWHQGR LQ
VLFXUH]]D LO
GRPLQLR
PDULWWLPR
,O 6HJUHWDULR
*HQHUDOH KD
LQGLFDWR LO VXR
LPSHJQR DG
DJLUH LPPH
GLDWDPHQWH
SHU UHDOL]]DUH
LO FRUULGRLR PDULWWLPR EOX VLFXUR FRQ OD FRRSHUD]LRQH H
OD FROODERUD]LRQH GHOOH SDUWL LQWHUHVVDWH FRPSUHVL JOL
VWDWL OLWRUDQHL
,O &RQVLJOLR KD SRL DFFROWR IDYRUHYROPHQWH OD SURSRVWD
GL DGRWWDUH XQD VHULH GL PLVXUH SHU ULGXUUH OH VRIIHUHQ
]H GHL PDULWWLPL H GHOOH ORUR IDPLJOLH
LQ YLD SULRULWDULD OH QDYL GRYUHEEHUR HVVHUH DXWRUL]
]DWH D VDOSDUH GDL SRUWL GHOO
8FUDLQD LO SULPD SRVVL
ELOH VHQ]D SHULFROR GL DWWDFFR
SHU TXHOOH QDYL FKH QRQ SRVVRQR SDUWLUH LPPHGLDWD
PHQWH R SHU OH TXDOL QRQ VDUHEEH VLFXUR IDUOR D
FDXVD GHOOD SUHVHQ]D GL PLQH PDULQH R DOWUL SHULFROL
GRYUHEEHUR HVVHUH LVWLWXLWL FRUULGRL XPDQLWDUL FKH
FRQVHQWDQR OD VLFXUH]]D GHOOD JHQWH GL PDUH FRQVHQ
WHQGR ORUR GL ODVFLDUH OD ]RQD GL FRQIOLWWR H WRUQDUH
FDVD D VHFRQGD GHL FDVL
RJQL IRUPD GL PROHVWLD QHL FRQIURQWL GHL PDULWWLPL
GRYXWD DOOD ORUR QD]LRQDOLWj GRYUHEEH HVVHUH FRQ
GDQQDWD
L PDULWWLPL FROSLWL GDO FRQIOLWWR GRYUHEEHUR DYHUH
OLEHUR DFFHVVR DOOH FRPXQLFD]LRQL FRQ OH ORUR IDPL
JOLH
JOL 6WDWL GRYUHEEHUR JDUDQWLUH FKH L PDULWWLPL SRVVD
QR DFFHGHUH DL ORUR VDODUL
JOL 6WDWL GRYUHEEHUR ULFRQRVFHUH OR VWDWXV GL ODYRUD
WRUH FKLDYH GHOOD JHQWH GL PDUH H FRQVHQWLUH LO ORUR
PRYLPHQWR LOOLPLWDWR
WHQHQGR FRQWR GHOOR VWDWXV GL ODYRUDWRUH FKLDYH GHL
PDULWWLPL JOL 6WDWL FRLQYROWL GRYUHEEHUR FRQVLGHUDUH
IRUWHPHQWH O
HVHQ]LRQH GHL ORUR PDULWWLPL GDO VHUYL
]LR PLOLWDUH REEOLJDWRULR
TXDQGR DJOL DJHQWL GL FRQWUROOR GHOOR 6WDWR GL DSSUR
GR YLHQH SUHVHQWDWD XQD GRFXPHQWD]LRQH VFDGXWD
GRYUHEEH HVVHUH DGRWWDWR XQ DSSURFFLR SUDJPDWLFR
LVSH]LRQH WHQHQGR FRQWR GHOO
HFFH]LRQDOLWj GHOOD
VLWXD]LRQH
6ൾඌඌංඈඇൾ ඌඍඋൺඈඋൽංඇൺඋංൺ ൽൾඅ &ඈඇඌංඅංඈ ൽൾඅඅ
,02 ඍൾඇඎඍൺඌං ඉൾඋ ൽංඌർඎඍൾඋൾ අං ංආඉൺඍඍං ඌඎඅඅൺ ඇൺඏංൺඓංඈඇൾ
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