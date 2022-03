(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 ZZZFRQILWDUPDLW

Servizio Comunicazione e Studi



Tel



comunicazione@confitarma.it

Piazza SS Apostoli





Roma

Confitarma ribadisce l'

esigenza di ristori per il caro

gasolio e chiede un tavolo istituzionale per la politica energetica

&RQILWDUPD q LQ OXWWR SHU OD SHUGLWD GL XQ JUDQ VLJQRUH GHOOR VKLSSLQJ LWDOLDQR

DIIHUPD

0DULR

0DWWLROL

SUHVLGHQWH GL &RQILWDUPD

0LFKHOH '

$PDWR

VFRPSDUH XQ DUPDWRUH HG XQ FDUR

DPLFR XQ HVSRQHQWH GHOOD VWRULD GHOOD QRVWUD LQGXVWULD FKH KD VYROWR XQ UXROR LPSRUWDQWH SHU

DUPDPHQWR LWDOLDQR

0LFKHOH '

$PDWR FRQ OD OXQJD WUDGL]LRQH GL IDPLJOLD DOOH VSDOOH QHO FUHz LQVLHPH DOOD

PRJOLH 5LWD HG DL ILJOL 0DGGDOHQD *LDQIUDQFD HG 8PEHUWR OD '

$PDWR GL 1DYLJD]LRQH 6SD FKH

FUHEEH H VL VYLOXSSz JUD]LH DO VXR LQWXLWR HG DOOD SURIRQGD FRQRVFHQ]D GHO PHUFDWR GHL QROL &RQ OD

FUHVFLWD GHOOD FRPSDJQLD FUHEEH DQFKH LO SUHVWLJLR HG LO UXROR GHO &RPDQGDQWH 0LFKHOH '

$PDWR QHO SDQRUDPD GHOOR VKLSSLQJ

LWDOLDQR Ê VWDWR FRQVLJOLHUH GL &RQILWDUPD H SUHVLGHQWH GHOOD &RPPLVVLRQH 7HFQLFD 1DYL SUHVLGHQWH GHOO

$GYLVRU 7HFKQLFDO

&RPPLWWHH GHO 5LQD H PHPEUR GHL FRPLWDWL WHFQLFL GL $PHULFDQ %XUHDX RI 6KLSSLQJ H GHO %XUHDX 9HULWDV PHQWUH H SURSULR SHU

OD SDUWLFRODUH SUHSDUD]LRQH WHFQLFD H FDSDFLWj QHO VHWWRUH GHOO

DUPDPHQWR JOL q VWDWD FRQIHULWD OD ODXUHD KRQRULV FDXVD GDOO

8QL

YHUVLWj 3DUWKHQRSH GL 1DSROL

'RSR XQ SHULRGR GL FULVL H ULVWUXWWXUD]LRQL QHJOL XOWLPL DQQL VXD ILJOLD 0DGGDOHQD KD ULODQFLDWR OD FRPSDJQLD SURVHJXHQGR L

VXR SHUFRUVR DYYLDWR GD 0LFKHOH

0DQFKHUDQQR D WXWWL QRL L VXRL PRGL JHQWLOL H OD VXD HOHJDQ]D SHUPHDWD GL TXHOOR VSLULWR XPRULVWLFR WXWWR SDUWHQRSHR FKH DF

FRPSDJQDYD OH VXH GRWL GL JUDQGH LPSUHQGLWRUH H FRQRVFLWRUH GHO PRQGR PDULWWLPR

´

FRQFOXGH LO

3UHVLGHQWH GL &RQILWDUPD

,O PDU]R D 5RPD SUHVVR &RQILWDUPD



VL q WHQXWR

5R0DUH 5RPD FDSLWDOH GL XQ SDHVH PDULWWLPR”

RUJDQL]]DWR GD 6KLSSLQJ H &RQILWDUPD

2OWUH UHODWRUL UDSSUHVHQWDQWL GHOOH,VWLWX]LRQL QD]LR

QDOL HG HXURSHH $XWRULWj SRUWXDOL $VVRFLD]LRQL

D]LHQGH SDUODPHQWDUL VL VRQR DOWHUQDWH QHOOH WDYROH

URWRQGH PRGHUDWH GDL JLRUQDOLVWL 'DYLG 3DUHQ]R $QJH

OR 6FRU]D H 0DXUL]LR 'H &HVDUH GDO 'LUHWWRUH JHQHUD

OH GL &RQILWDUPD /XFD 6LVWR H GDOO

$PP 'HO GL 3UR

PRHVW %DUEDUD &RORQQHOOR LGHDWRUH GHO SURJHWWR 6KLS

SLQJ 1HO VLWR ZZZFRQILWDUPDLW OD UHJLVWUD]LRQH

HYHQWR OH IRWR H OD VLQWHVL GHJOL LQWHUYHQWL

,O PDU]R D

5RPD SUHVLH

GXWR GD

0DULR

0DWWLROL VL q

ULXQLWR LQ

SUHVHQ]D H LQ

YLGHR



FRQIHUHQ]D LO

&RQVLJOLR *HQHUDOH GL &RQILWDU

PD FKH KD HVDPLQDWR OH SULQFL

SDOL WHPDWLFKH

LQWHUHVVH GHO

VHWWRUH GDOOD VLWXD]LRQH YHQXWDVL

D FUHDUH SHU OD JXHUUD UXVVR



XFUDLQD H L

UHODWLYL LPSDWWL VXJOL

HTXLSDJJL H VXOOD RSHUDWLYLWj

GHOOH QDYL LWDOLDQH DOOH SURSR

OHJLVODWLYH GHO SDFFKHWWR

FOLPD

)LW IRU

GHOOD &RPPLV

VLRQH HXURSHD DOO

LWHU OHJLVODWL

GL SURYYHGLPHQWL DOO

HVDPH

GHO 3DUODPHQWR GL LQWHUHVVH SHU

OR VKLSSLQJ QD]LRQDOH D FRPLQ

FLDUH GDOOH PLVXUH GL ULVWRUR SHU

LO FDUR JDVROLR

6XFFHVVLYDPHQWH LO &RQVLJOLR

JHQHUDOH LQ OLQHD FRQ TXDQWR

VWDELOLWR GDOOR VWDWXWR FRQIHGHUD

OH KD QRPL

QDWR L SDVW



SUHVLGHQW

1LFROD &RF

FLD 3DROR

$PLFR HG

(PDQXHOH

*ULPDOGL

TXDOL FRPSRQHQWL GHOOD &RP

PLVVLRQH GL GHVLJQD]LRQH LQ

YLVWD GHO ULQQRYR GHOOD SUHVLGHQ

]D GL &RQILWDUPD,O 'LUHWWRUH

*HQHUDOH

/XFD 6LVWR q VWDWR

QRPLQDWR 6HJUHWDULR

GHOOD &RP

PLVVLRQH

Ê VWDWR DYYLDWR FRVu O

LWHU SHU

HOH]LRQH GHO QXRYR 3UHVLGHQWH

FRQIHGHUDOH OD &RPPLVVLRQH GL

GHVLJQD]LRQH SURYYHGHUj D

UDFFRJOLHUH OH FDQGLGDWXUH DOOD

3UHVLGHQ]D

DWWUDYHUVR OD FRQVXO

WD]LRQH GHJOL $VVRFLDWL VRWWRSR

QHQGROH SRL DO &RQVLJOLR FKH

YRWHUj D

VFUXWLQLR VHJUHWR LO

QRPLQDWLYR GD SURSRUUH DOO

$V

VHPEOHD HOHWWLYD FKH VL WHUUj

HQWUR OD ILQH

GHO

PDU]R

5RPD

$VVHPEOHD,VWLWXWR,WDOLDQR GL

1DYLJD]LRQH





DSULOH

6RUUHQWR

;,, &RQJUHVVR 1D]LRQDOH



&,6/

3HU &RQILWDUPD LQWHUYLHQH LO 3UHVL

GHQWH

0DULR 0DWWLROL

DSULOH

*HQRYD 6HFRQGD HGL]LRQH GHO IHVWLYDO

,WDOLD FKLDPD $UWLFR

RUJDQL]]DWR GD 2VVHUYD

WRULR $UWLFR 3HU &RQILWDUPD LQWHUYLHQH LO 'LU

*HQ

/XFD 6LVWR

DSULOH

*HQRYD D ERUGR GHOOD &RVWD )LUHQ]H

HYHQWR

,O )XWXUR GHO WXUL

VPR FURFLHULVWLFR H LO

0RGHOOR *HQRYD

´

7HUUL

WRULR 3RUWXDOLWj H,QQRYD

]LRQH 6RVWHQLELOH

RUJDQL]]D

WR GD &RVWD &URFLHUH,Q WDOH

RFFDVLRQH ILUPD XIILFLDOH GHO

0DQLIHVWR &RVWD

SHU XQ WXULVPR GL YDORUH VRVWHQLELOH H LQFOXVLYR

FRQ OD &LWWj

DSULOH

5RPD SUHVVR &RQILWDUPD



7DYROD 5R

WRQGD

/H QDYL DXWRQRPH

´

RUJDQL]]DWD GD $,

',0

DSULOH  $VVHPEOHD QD]LRQDOH GL )HGHSL

ORWL

,QWHUYLHQH WUD JOL DOWUL

0DULR 0DWWLROL

SUH

VLGHQWH &RQILWDUPD





PDJJLR

5RPD (YHQWR

3URJHWWR 0DUH

&RPSHWLWLYLWj GHOO

HFRQRPLD GHO PDUH LQ XQD

SURVSHWWLYD GL VYLOXSSR GHO 3DHVH H GL DXWRQR

PLD VWUDWHJLFD HXURSHD

´

RUJDQL]]DWR GD &RQILQ

GXVWULD

avviato il rinnovo della presidenza confitarma

,O

PDU]R

LO *UXS

*LRYDQL

$UPD

WRUL KD

RUJD

QL]]DWR

LO ZHEL

QDU 86 DQG (8

VDQFWLRQV LQ UHVSRQVH

WR 5XVVLD



8NUDLQH

FULVLV 7KH LPSDFW RQ

WKH PDULWLPH VHFWRU

, UHODWRUL GHOO

HYHQWR

VRQR VWDWL 'DYLG

3HPDQ FRQVXOHQWH

SUHVVR '/$ 3LSHU

//3 86 H[ 9LFH

$VVLVWHQWH 6HJUHWDULR

GL 6WDWR SHU OH &RQ

WURPLQDFFH )LQDQ]LD

ULH H 6DQ]LRQL 86$

H &KLDUD (QULFD 7XR

3URIHVVRUH 2UGLQDULR

GL 'LULWWR GHOO

8QLR

QH (XURSHD DOO

8QL

YHUVLWj GL *HQRYD H

3DUWQHU SUHVVR OR

6WXGLR /HJDOH &DU

ERQH H '

$QJHOR

'LVSRQLELOH QHO VLWR

ZZZFRQILWDUPDLW LO

UHVRFRQWR GHOO

HYHQ

WR LQ LWDOLDQR H LQ

LQJOHVH

,O PDU]R

/XFD 6LVWR 'LUHWWR

UH *HQHUDOH GL &RQILWDUPD KD SDUWHFL

SDWR DO WDYROR FRQYRFDWR GDO 0LQLVWHUR

GHJOL $IIDUL (VWHUL H GHOOD &RRSHUD]LR

QH,QWHUQD]LRQDOH FRQ OH $VVRFLD]LRQL

GHO FRPSDUWR GHOOD ORJLVWLFD SHU HVDPL

QDUH JOL HIIHWWL GHOOD FULVL XFUDLQD VXOOH

LPSUHVH

,QQDQ]LWXWWR LO

'LUHWWRUH GL &RQILWDU

KD HVSUHVVR OD SUHRFFXSD]LRQH SHU

OD JUDYH FULVL LQ DWWR PDQLIHVWDQGR OD

VROLGDULHWj GHOO

DUPDPHQWR LWDOLDQR SHU

OH SRSROD]LRQL FLYLOL H DXVSLFDQGR XQ

UDSLGR FHVVDWH LO IXRFR

3HU FLz FKH ULJXDUGD LO VHWWRUH PDULWWL

PR

/XFD 6LVWR

KD ULFRUGDWR FKH O

,WDOLD

KD UHVSRQVDELOPHQWH LQQDO]DWR LO OLYHO

OR GL VLFXUH]]D GHOOH QDYL DO PDVVLPR

SUHYLVWR 0$56(& QHO 0DU G

$]RY

H QHOOH =(( UXVVH H XFUDLQH QHO 0DU

1HUR

)HUPR UHVWDQGR O

DVVROXWD

SULRULWj GHOOD VLFXUH]]D GHL QRVWUL

HTXLSDJJL

KD DIIHUPDWR

6LVWR

RF

FRUUH WHQHU FRQWR FKH FLz FRPSRUWD

DOFXQH FULWLFLWj SHU OD IORWWD LWDOLDQD LQ

TXDQWR VLDPR GLIURQWH DG XQ GLVDOOLQHD

PHQWR GHO OLYHOOR GL VLFXUH]]D WUD OH

IORWWH GHL GLYHUVL 3DHVL 8( FKH LQFLGH

VXOOD FRPSHWLWLYLWj GHOOH LPSUHVH GL

QDYLJD]LRQH LWDOLDQH 3HU TXHVWR q

QHFHVVDULR XQ DOOLQHDPHQWR GHL OLYHOOL

0$56(& QHO FRQWHVWR 8(

´

3HU TXDQWR ULJXDUGD OD GLYHUVLILFD]LRQH

GHOOH IRQWL GL HQHUJLD RFFRUUH LQWHUYH

QLUH VX FLz FKH q SHU VXD QDWXUD IOHVVL

ELOH LO WUDVSRUWR PDULWWLPR

/D QDYH

KD VSLHJDWR

6LVWR

LQIUDVWUXWWXUD

PRELOH SHU HFFHOOHQ]D FKH FRQVHQWH GL

GLYHUVLILFDUH UDSLGDPHQWH L PHUFDWL GL

ULIHULPHQWR,Q SDUWLFRODUH JXDUGDQGR

DO VHWWRUH GHO JDV OD PDJJLRU SDUWH GHO

TXDOH DUULYD WUDPLWH JDVGRWWL LO UXROR

GHO WUDVSRUWR PDULWWLPR SRWUHEEH FRQ

WULEXLUH D ULGXUUH OD GLSHQGHQ]D GD

SRFKL IRUQLWRUL

´

3HU TXHVWR &RQILWDUPD GD WHPSR

VRVWLHQH OD QHFHVVLWj GL ULFRQVLGHUDUH OD

SROLWLFD GHO QRVWUR 3DHVH LQ PDWHULD GL

ULJDVVLILFDWRUL RJJL VRQR VROR TXHOOL

DWWLYL LQ,WDOLD H GL VRVWHQHUH OR VYLOXS

SR GHOOD IORWWD GL JDVLHUH H SHU SRWHU

IURQWHJJLDUH OH VILGH H OH HVLJHQ]H GHO

VHWWRUH &RQILWDUPD FKLHGH FKH YHQJD

LVWLWXLWR DO SL SUHVWR XQ WDYROR LVWLWX

]LRQDOH GHGLFDWR DOOD SROLWLFD HQHUJHWL

FD GHL SURVVLPL GHFHQQL FKH ULFRP

SUHQGD DQFKH L WUDVSRUWL PDULWWLPL

,QROWUH LO VHWWRUH QHFHVVLWD GL XQD

PLVXUD SHU LO

FDUR JDVROLR

FKH SRVVD

GDUH XQ

ULVWRUR

D WXWWD OD IORWWD

,QVLHPH DG $VVDUPDWRUL

KD DIIHUPD

/XFD 6LVWR

DEELDPR HODERUDWR XQD

SURSRVWD GD LQVHULUH QHOO

LWHU GL FRQYHU

VLRQH GHO 'HFUHWR FG &DUR %ROOHWWH

'/ Q SHU XQD FRSHUWXUD GL

PLOLRQL GL HXUR

´

5LFRUGR

KD FRQFOXVR LO

'LUHWWRUH GL

&RQILWDUPD

FKH LO WUDVSRUWR PDULWWL

PR q

XQ VHUYL]LR HVVHQ]LDOH

FKH GD

WHPSR VWD IDFHQGR IRUWL LQYHVWLPHQWL

SHU ULGXUUH OH HPLVVLRQL GL ]ROIR H GL

&2 H FKH TXLQGL PHULWD GL HVVHUH

VRVWHQXWR SHU LO UXROR VRFLDOH FKH KD

DYXWR H FRQWLQXD DG DYHUH GXUDQWH

HPHUJHQ]D SDQGHPLFD H QHO FRUVR GL

TXHVWD QXRYD FULVL GL FRQIOLWWR

´

&25'2*/,2 ', &21),7$50$ 3(5 /$ 6&203$56$

'(//

$50$725( 0,&+(/( '

$0$72

comunicazione@confitarma.it

Piazza SS Apostoli





Roma

ITALIA

PDU]R

:HELQDU

7UDVSRUWR IHUUR

YLDULR VSLQD GRUVDOH GHOO

,WDOLD” 5L

IOHVVLRQL VXOOD YDOHQ]D SHU JOL LQWHU

VFDPEL HXURSHL

´

RUJDQL]]DWR GD 3UR

SHOOHU &OXE 3RUW RI *HQRD FRQ 3URSHOOHU

&OXE 3RUW RI 0LODQ

PDU]R

:HELQDU,

O FRQIOLWWR 5XVVLD



8FUDLQD O

LPSDWWR VXOO

HFRQRPLD

LWDOLDQD H GHOO

HXUR]RQD

RUJDQL]]DWR

GD R[IRUG (FRQRPLFV

PDU]R

:HEL

QDU

)URP WKH

0HGLWHUUDQHDQ WR

WKH %ODFN 6HD

7XUNH

V WURXEOHG

ZDWHUV

RUJDQL]]D

WR GD,63,

PDU]R

5RPD

$VVHPEOHD $VVRUFD

PDU]R

HYHQWR GLJLWDOH

$QWHSULPD

GHO )RUXP $PEURVHWWL

)LQDQ]D

9LOOD G

RUJDQL]]DWR GD 7KH (XUR

SHDQ +RXVH

$PEURVHWWL

PDU]R

:HELQDU

6RVWHQLELOLWj H

LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD QHO VHWWRUH

WUDVSRUWL H QHOOH DVVLFXUD]LRQL 0DULQH

H $YLDWLRQ

´

RUJDQL]]DWR GD $1,$





DSULOH

9LOOD G

(VWH GL &HUQREELR

A HGL]LRQH :RUNVKRS

/R VFHQDULR

HFRQRPLD H GHOOD ILQDQ]D

RUJD

QL]]DWR GD 7KH (XURSHDQ +RXVH

$PEURVHWWL

DSULOH

5RPD

SUHVHQWD]LRQH GHO

5DSSRUWR GL SUHYLVLR

QH GHO &HQWUR 6WXGL GL

&RQILQGXVWULD

HFRQRPLD LWDOLDQD DOOD SURYD GHO

FRQIOLWWR LQ 8FUDLQD

DSULOH

3DGRYD

&RQYHJQR

,QWHUSRUWL

DO &HQWUR

RUJDQL]]DWR

GD 8QLRQH,QWHUSRUWL 5LXQLWL

DSULOH 5RPD

A$VVHPEOHD

)HGHSLORWL

DSULOH

0LODQR (YHQWR

LEULGR

6PDUW 0RELOLW ,QIUDVWUXFWX

UH 6XPPLW

´





PDJJLR

*HQRYD

ƒ

&RQYHJQR GHO &(60$



&RQIHGHUDWLRQ RI (XURSHDQ

6KLSPDVWHUV

$VVRFLDWLRQV





PDJJLR

5DYHQQD

20& 0HG

(QHUJ &RQIHUHQFH





PDJJLR

3ROD

9 $GULDWLF

0DULWLPH /DZ &RQIHUHQFH

RUJDQL]]DWD

GD $VVRFLD]LRQH &URDWD GL 'LULWWR 0D

ULWWLPR FRQ $,',0 H 0/$6

,035(6( (67(5( &21),1'8675,$



/8,66

&2175,%872,03257$17( $//

(&2120,$,7$/,$1$

ZZZFRQILQGXVWULDLW

,Q GLHFL DQQL O

DSSRUWR GHOOH PXOWLQD]LRQDOL DOO

HFRQRPLD

LWDOLDQD KD UHJLVWUDWR XQ QHWWR DXPHQWR,QIDWWL QHO SHULRGR





LO QXPHUR GHL ORUR RFFXSDWL q FUHVFLXWR GHO

PLOD DGGHWWL UDJJLXJHQGR PLOLRQL GL GLSHQGHQWL QHO

D IURQWH GL XQD SHUGLWD FRPSOHVVLYD GL FLUFD PLOD

XQLWj UHJLVWUDWD GDO QRVWUR 3DHVH QHOOR VWHVVR DUFR WHPSRUDOH

,Q DXPHQWR DQFKH LO YDORUH DJJLXQWR JHQHUDWR GD TXHVWH UHDOWj

FRQ PLOLDUGL GL HXUR q SDVVDWR D PLOLDUGL GL HXUR XQD

FLIUD FKH FRUULVSRQGH D TXDVL LO GHOO

LQFUHPHQWR GHO YDOR

UH DJJLXQWR VXO WRWDOH GHOOD TXRWD SDHVH 0D DQFKH LO ORUR

IDWWXUDWR q FUHVFLXWR VHQVLELOPHQWH SDVVDQGR QHO D

PLOLDUGL GL HXUR XQ DXPHQWR GHO FKH UDSSUHVHQWD LO

GHOO

LQFUHPHQWR WRWDOH GHO IDWWXUDWR GHOOH LPSUHVH UHVL

GHQWL 0ROWR ULOHYDQWH ULVXOWD DQFKH LO ORUR FRQWULEXWR SHU 5 6

FKH FRQ PLOLDUGL GL HXUR QHO UDSSUHVHQWD LO GHO

WRWDOH GHOOD ULFHUFD SULYDWD UHDOL]]DWD LQ,WDOLD H LPSULPH XQ

IRUWH LPSXOVR DOO

LQQRYD]LRQH

6RQR TXHVWL L GDWL GHO UDSSRUWR

/H LPSUHVH HVWHUH LQ,WDOLD H L

QXRYL SDUDGLJPL GHOOD FRPSHWLWLYLWj

´

UHDOL]]DWR GDOO

2VVHUYD

WRULR,PSUHVH (VWHUH GL &RQILQGXVWULD H /8,66 LO SULPR D

IRUQLUH XQ TXDGUR FRPSOHWR GHOOH PXOWLQD]LRQDOL LQ,WDOLD FRQ

DQDOLVL GHO ORUR SHVR VXOO

HFRQRPLD LWDOLDQD OH ORUR FDUDWWH

ULVWLFKH VWUXWWXUDOL LO SRVL]LRQDPHQWR DOO

LQWHUQR GHOOH FDWHQH

JOREDOL GHO YDORUH H OD ORUR VHQVLELOLWj VXL WHPL LQHUHQWL DOOD

VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH

'DOO

DQDOLVL HPHUJH FRPH DWWUDYHUVR PRGHOOL RUJDQL]]DWLYL

LPSURQWDWL DOOD JHVWLRQH PDQDJHULDOH XQD FRUSRUDWH JRYHUQDQ

FH VQHOOD HG HIILFLHQWH OH JUDQGL GLPHQVLRQL H O

DSSDUWHQHQ]D

DOOH FDWHQH GHO YDORUH JOREDOL OH PXOWLQD]LRQDOL HVWHUH ULHVFDQR

D UHDJLUH LQ PDQLHUD SL WHPSHVWLYD DOOH QXRYH VILGH,QIDWWL

TXHVWH UHDOWj VL VRQR GLPRVWUDWH SDUWLFRODUPHQWH UHVLOLHQWL

ULVSHWWR DOOD FULVL SDQGHPLFD GXUDQWH OD TXDOH KDQQR DGGLULWWX

UD DXPHQWDWR OD TXRWD GL LQYHVWLPHQWL LPPDWHULDOL

'DO 5DSSRUWR ULVXOWD LQROWUH FKH L SURILOL GHOOH PXOWLQD]LRQDOL

HVWHUH SUHVHQWL LQ,WDOLD VRQR FRHUHQWL FRQ LO QXRYR SDUDGLJPD

HFRQRPLFR FKH FRQLXJD FUHVFLWD VYLOXSSR VRFLDOH H DWWHQ]LR

QH DOO

DPELHQWH 2ELHWWLYL EHQ LQWHJUDWL QHOOH ORUR VWUDWHJLH GL

EXVLQHVV H GL WXWWH OH IXQ]LRQL D]LHQGDOL FKH SRUWDQR OH LPSUH

VH HVWHUH D VYROJHUH DQFKH XQ

LPSRUWDQWH IXQ]LRQH GL WUDLQR

SHU OH 30, H L WHUULWRUL LQ FXL RSHUDQR /H UHDOWj D FDSLWDOH

HVWHUR ULVXOWDQR LQILQH SDUWLFRODUPHQWH LQFOLQL DOO

DGR]LRQH GL

D]LRQL H FRPSRUWDPHQWL LPSURQWDWL DOOD VRVWHQLELOLWj DPELHQWD

OH GHWHUPLQDQGR XQ OLYHOOR GL LPSDWWR GL TXDVL O

¶

LQ SL

ULVSHWWR DOOH DOWUH LPSUHVH

/H PXOWLQD]LRQDOL VSHVVR D FDSR

GL ILOLHUH VRQR UHDOWj IRUWHPHQWH LQWHJUDWH VLD QHOOD QRVWUD

VWUXWWXUD SURGXWWLYH FKH QHO FRQWHVWR LVWLWX]LRQDOH H WHUULWRULDOH

LQ FXL RSHUDQR H VRQR DVVROXWDPHQWH RUJDQLFKH DOOD YRFD]LRQH

LQGXVWULDOH QD]LRQDOH

´

&RVu %DUEDUD %HOWUDPH *LDFRPHOOR

YLFHSUHVLGHQWH SHU O

,QWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH H SUHVLGHQWH GHO

JUXSSR WHFQLFR,QYHVWLWRUL (VWHUL GL &RQILQGXVWULD

/H FDWHQH

JOREDOL GHO YDORUH VRQR PHVVH D GXUD SURYD GDL ULQFDUL HQHUJH

WLFL GDOOD GLIILFROWj GL UHSHULPHQWR H DSSURYYLJLRQDPHQWR GL

PDWHULH SULPH H GD FULWLFLWj ORJLVWLFKH 4XHVWR SRUWHUj DG XQ

ULSHQVDPHQWR GHOOH VWHVVH FDWHQH GHO YDORUH JOREDOL LQ FXL

,WDOLD FRQ XQ DSSURFFLR GL VLVWHPD LQ FXL OD ILOLHUD GLYHQWD OD

FLQJKLD GL WUDVPLVVLRQH WUD LPSUHVH GRPHVWLFKH H D FDSLWDOH

HVWHUR SRWUHEEH FRJOLHUH LPSRUWDQWL RSSRUWXQLWj

´

,QQRYD]LRQH UHVLOLHQ]D DOWD SURGXWWLYLWj IRFXV VXOOD VRVWHQL

ELOLWj H VSLFFDWD SURSHQVLRQH DG LQYHVWLUH LQ ULFHUFD H VYLOXSSR

H LQ FDSLWDOH XPDQR L SXQWL GL IRU]D GHOOH D]LHQGH LQWHUQD]LR

QDOL LQ,WDOLD IRWRJUDIDWH GDO 5DSSRUWR GHOO

2VVHUYDWRULR,P

SUHVH (VWHUH UDFFRQWDQR XQ HFRVLVWHPD FKH Gj XQ FRQWULEXWR

IRQGDPHQWDOH DOOD FUHVFLWD HFRQRPLFD GHO 3DHVH

KD VRWWROL

QHDWR LO SUHVLGHQWH GHOOD /XLVV 9LQFHQ]R %RFFLD SURVHJXHQGR

2JJL SL FKH PDL OD 5LFHUFD KD XQ UXROR FHQWUDOH SHU DQDOL]

]DUH OD FRPSOHVVLWj GL WUHQG H IHQRPHQL GHOOD QRVWUD VRFLHWj

FRPSUHQGHQGRQH SXQWL GL IRU]D H FULWLFLWj H SURSRQHQGR VWUDWH

JLH H VROX]LRQL FKH SRVVDQR DYHUH XQ LPSDWWR SRVLWLYR SHU

DFFHOHUDUH VYLOXSSR H FRPSHWLWLYLWj GHOOD QRVWUD HFRQRPLD

´

q FKL VL LPEDUFKHUj VX XQD QDYH GD FURFLHUD

FRPH

&XRFR GL %RUGR

´

FKL LQYHFH VDUj LQ VX

XQD QDYH PHUFDQWLOH FRPH

8IILFLDOH GL 0DFFKL

´

( SRL 7RXU ([SHUW )RWRJUDIL 7HFQLFL 6XSH

ULRUL SHU OD /RJLVWLFD H PROWL DOWUL /D )RQGD]LRQH

$FFDGHPLD,WDOLDQD GHOOD 0DULQD 0HUFDQWLOH FRQ

OH VHGL GL *HQRYD H $UHQ]DQR PHWWH LQ FDPSR OH

D]LRQL SUHVHQWDWH OR VFRUVR 'LFHP

EUH FRQ OD VWHVXUD GHO

3LDQR 6WUD

WHJLFR





´

LQVHUHQGR QHO

FDOHQGDULR GHL FRUVL TXDVL SHU

FRUVL IRUPDWLYL FKH VL DQGUDQQR DG

DSULUH HQWUR OD ILQH GHOO

DQQR

,Q TXHVWL JLRUQL q DSHUWR LO EDQGR

GL VHOH]LRQH SHU

,QVWDOODWRUH

0DQXWHQWRUH GL LPSLDQWL LGUDXOLFL H

GL FRQGL]LRQDPHQWR D ERUGR GL QDYL GD FURFLHUD

´

FRQ VFD

GHQ]D LO SURVVLPR $SULOH ULYROWR D SDUWHFLSDQWL,O

FRUVR DYUj XQD GXUDWD FRPSOHVVLYD GL RUH VXGGLYLVH LQ

RUH GL WHRULD H SUDWLFD H RUH GL VWDJH LQ DIILDQFDPHQ

WR RQ WKH MRE D ERUGR GHOOH QDYL GHO *UXSSR 06& &URFLHUH

1HOOH SURVVLPH VHWWLPDQH YHUUDQQR DSHUWL L EDQGL GL VHOH]LR

QH SHU L FRUVL )6( GL RUH SHU

3DVWLFFHUH GL %RUGR

´

(OHWWULFLVWD GL %RUGR

´ ³

7RXU ([SHUW

´ ³

$GXOW $QLPDWRU

+RVSLWDOLW 2SHUDWRU

´

PD VDUDQQR PROWL DQFKH L FRUVL,76

ELHQQDOL LQ DYYLR WUD O

HVWDWH H O

LQL]LR GHOO

DXWXQQR

3DROD 9LGRWWR

'LUHWWRUH GHOO

$FFDGHPLD GHOOD 0DULQD 0HU

FDQWLOH ©0HWWHUH LQ FDPSR FRVu WDQWL FRUVL QRQ q IDFLOH Qp

VFRQWDWR DQFKH SHUFKp SRUWLDPR DYDQWL XQ GLDORJR FRVWDQWH

FRQ OH D]LHQGH LQ PDQLHUD WDOH GD ULXVFLUH D IRUQLUH FRPSH

WHQ]H DOWDPHQWH VSHFLDOL]]DWH D UDJD]]L H UDJD]]H LQ FHUFD GL

RFFXSD]LRQH LQ TXHVWR VHWWRUH,O PRQGR PDULWWLPR H

GHOOR ORJLVWLFD q SURIRQGDPHQWH FDPELDWR ULVSHWWR

DO SDVVDWR H GLYHUVD GHYH HVVHUH DQFKH OD IRUPD

]LRQH SURIHVVLRQDOH SHUFKp VLD LQ JUDGR GL HVVHUH

SUHFLVD H ULVSRQGHQWH DOOH QHFHVVLWj GHOOD EOXH

HFRQRPª 1HOO

XOWLPR WULHQQLR



O

RI

IHUWD IRUPDWLYD GHOO

$FFDGHPLD DUWLFRODWD QHOOH

PDFUR



DUHH GHL SHUFRUVL,76 SHUFRUVL EUHYL )6( H

FRUVL GL,066($ HG (QWH 5DGDU

KD SURGRWWR DOOLHYH H DOOLHYL

IRUPDWL FRQ ROWUH RUH GL

IRUPD]LRQH HURJDWD GD ROWUH

GRFHQWL LQ FROODERUD]LRQH FRQ

ROWUH D]LHQGH

'DL FRUVL,76 DL FRUVL )6( EUHYL

VRQR ROWUH OH ILJXUH ULFHUFDWH

ILQR D LQL]LR SHU L TXDVL YHQWL

SHUFRUVL IRUPDWLYL QHOOH VHGL GL

*HQRYD H $UHQ]DQR

,O PDU]R D 1DSROL

/XFD 6LVWR

'LUHWWRUH *HQHUDOH GL &RQILWDUPD

KD SUHVHQ]LDWR DO EDWWHVLPR GHOOD

QDYH SRVDFDYL /HRQDUGR 'D 9LQFL

GHOOD 3UVPLDQ *URXS

comunicazione@confitarma.it

Piazza SS Apostoli





Roma

,O 6HDIDUHUV,QWHUQDWLRQDO

5HOLHI )XQG 6,5) KD

ODQFLDWR XQ QXRYR DSSHOOR

LQGXVWULD PDULWWLPD SHU

VRVWHQHUH L PDULWWLPL H OH

ORUR IDPLJOLH FROSLWL GDOOD

FULVL LQ 8FUDLQD

/D 7. )RXQGDWLRQ KD JLj

JHQHURVDPHQWH GRQDWR

SHU LO QXRYR DSSHO

OR

,O 6,5) VL RFFXSD DWWXDO

PHQWH GHOOR VWDWR VRFLDOH

ULSDUR FLER DFTXD WUD

VSRUWL DFFHVVR DL VHUYL]L

PHGLFL LQVLHPH D XQ DLXWR ILQDQ]LDULR SUDWLFR,O

VRVWHJQR DOOD JHQWH GL PDUH H DOOH ORUR IDPLJOLH VDUj

ILQDQ]LDWR GDOOD 6,5) H IRUQLWR GD HQWL GL EHQHILFHQ]D

PDULWWLPL VLQGDFDWL H DOWUH RUJDQL]]D]LRQL QR SURILW

FKH RSHUDQR LQ YDUL SDHVL

,O 6,5) q VWDWR IRQGDWR QHO LQ ULVSRVWD DOOD SDQ

GHPLD GL &29,'



LQ,QGLD *HVWLWR GD /D FDULWj GHL

PDULWWLPL H VXSSRUWDWR GD /D PLVVLRQH DL PDULWWLPL

,6:$1

6RFLHWj GHL PDULQDL

6WHOOD 0DULV H DOWUL HQWL

GL EHQHILFHQ]D

KD IRUQLWR XQ VRVWHJQR LPPHGLDWR

DOOH SULQFLSDOL FRPXQLWj PDULQDUH

&DWKHULQH 6SHQFHU

$' 7KH 6HDIDUHUV

&KDULW H

SUHVLGHQWH GHO JUXSSR GHOOH SDUWL LQWHUHVVDWH GHO 6,5)

KD GLFKLDUDWR 6LDPR ULPDVWL FROSLWL GDOOD ULVSRVWD

LPPHGLDWD GHO VHWWRUH PDULWWLPR DO 6,5) SHU IRUQLUH

VROOLHYR GDO &29,'



4XHL IRQGL VRQR VWDWL GLVWUL

EXLWL PROWR UDSLGDPHQWH PD RUD VHUYRQR FRQ XUJHQ]D

XOWHULRUL FRQWULEXWL SHU VRVWHQHUH L PDULWWLPL H OH ORUR

IDPLJOLH FROSLWH GDOOD FULVL XFUDLQD Ê LPSUHVVLRQDQWH

YHGHUH FRPH O

LQGXVWULD PDULWWLPD VLD XQLWD H VROLGDOH

SHU DLXWDUH OD SURSULD JHQWH H VSHULDPR FKH DQFRUD

XQD YROWD GRQHUj JHQHURVDPHQWH DO )RQGR 6,5)

´

/H VRYYHQ]LRQL LQL]LDOL VRQR VWDWH FRQFHVVH DOO

,QWHU

QDWLRQDO 6HDIDUHUV

:HOIDUH DQG $VVLVWDQFH 1HWZRUN

,6:$1 H DO IRQGR VRFLDOH GHO VLQGDFDWR GHL ODYRUD

WRUL GHO WUDVSRUWR PDULWWLPR XFUDLQR 0RUWUDQV SHU

IRUQLUH VXSSRUWR ILQDQ]LDULR LPPHGLDWR DL PDULWWLPL H

DOOH ORUR IDPLJOLH FROSLWH GDOOD FULVL

*X 3ODWWHQ

6HJUHWD

ULR *HQHUDOH GHOOD

,QWHUQDWLRQDO &KDPEHU

RI 6KLSSLQJ KD GLFKLD

UDWR

/D QRVWUD SULRUL

Wj q OD VLFXUH]]D GHL

QRVWUL PDULWWLPL H GHOOH

ORUR IDPLJOLH

/H QDYL HG L ORUR HTXL

SDJJL QHOOD ]RQD VRQR

LQ SHULFROR PHQWUH

VRQR JLXVWDPHQWH

SUHRFFXSDWL L PDULWWLPL

FRQ IDPLJOLH LQ 8FUDL

QD,O FRQIOLWWR LQ FRUVR

OD YLROHQ]D H O

LQFHUWH]]D VWDQQR FRVWULQJHQGR OH SHU

VRQH D IXJJLUH GDOOH ORUR FDVH HG D VHSDUDUVL GDOOH ORUR

IDPLJOLH,Q DOFXQH DUHH O

XVR GL DFTXD HOHWWULFLWj H

WHOHIRQR q VWDWR FRPSURPHVVR H PROWH SHUVRQH RUD

QRQ VRQR LQ JUDGR GL FRQWDWWDUH L SURSUL FDUL LQ PDUH

(VRUWR O

LQGXVWULD PDULWWLPD D GHGLFDUVL JHQHURVDPHQ

WH D TXHVWD LPSRUWDQWH FDXVD H DG DLXWDUH L QRVWUL PD

ULWWLPL LQ TXHVWR PRPHQWR GL FULVL

7KH 6HDIDUHUV &KDULW FRQ L VXRL SDUWQHU VWD VWDELOHQGR

QXRYL FRQWDWWL SHU IRUQLUH VXSSRUWR VXO FDPSR LQ

8FUDLQD 5RPDQLD 3RORQLD 8QJKHULD *HUPDQLD

0ROGRYD H OH RSHUD]LRQL VL VWDQQR HVSDQGHQGR PDQ

PDQR FKH VL FRPSUHQGH GL SL VXO ELVRJQR

3LFFROH VRYYHQ]LRQL VRQR JLj GLVSRQLELOL SHU L PDULWWL

PL H OH ORUR IDPLJOLH FKH VRQR VWDWL FROSLWL GDOOD FULVL

XFUDLQD H QHFHVVLWDQR GL XQ VRVWHJQR ILQDQ]LDULR LP

PHGLDWR H XUJHQWH DWWUDYHUVR O

8FUDLQD &ULVLV 6XSSRUW

)XQG DPPLQLVWUDWR GDOO

,6:$1 SHU FRQWR GL 6,5)

/H RUJDQL]]D]LRQL LQFHQWUDWH VXL PDULWWLPL

FRPSUHVL

JOL HQWL GL EHQHILFHQ]D SHU LO EHQHVVHUH PDULWWLPR L

VLQGDFDWL PDULWWLPL L FRPLWDWL SHU LO EHQHVVHUH GHL

SRUWL OH VRFLHWj GL JHVWLRQH GHOOH QDYL H JOL DJHQWL GL

HTXLSDJJLR

GHYRQR SUHVHQWDUH GRPDQGD DO )RQGR GL

VRVWHJQR DOOD FULVL GHOO

8FUDLQD SHU FRQWR GHO PDULWWL

PR R GHOOD VXD IDPLJOLD

8OWHULRUL LQIRUPD]LRQL VXO

IRQGR H VX FRPH FDQGLGDUVL SRVVRQR WURYDUVL TXL

,O 6HDIDUHUV,QWHUQDWLRQDO 5HOLHI )XQG q XQD FROODERUD

]LRQH GL HQWL GL EHQHILFHQ]D PDULWWLPL WUD FXL OD 6DL

6RFLHW 6WHOOD 0DULV 7KH 0LVVLRQ WR 6HDIDUHUV

,QWHUQDWLRQDO &KULVWLDQ 0DULWLPH $VVRFLDWLRQ

,&0$ H,6:$1

,O IRQGR LQWHJUD LO ODYRUR HVLVWHQWH

GHJOL HQWL GL EHQHILFHQ]D H IRUQLVFH IRQGL D QXRYL

SDUWQHU DSSURSULDWL LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH HVLJHQ]H

VSHFLILFKH LGHQWLILFDWH

/D 6HDIDUHUV

&KDULW IRUQLVFH XQD VROLGD JRYHUQDQFH

DO IRQGR DVVLFXUDQGR FKH JOL HQWL GL EHQHILFHQ]D D FXL

VRQR VWDWL DVVHJQDWL IRQGL VRGGLVILQR ULJRURVL UHTXLVLWL

GL JRYHUQDQFH SRVVDQR IRUQLUH ULVXOWDWL HIILFDFL H JOL

VIRU]L QRQ VLDQR GXSOLFDWL

6L SRVVRQR IDUH GRQD]LRQL TXL

,O GHL IRQGL YHUVDWL DO 6HDIDUHUV,QWHUQDWLRQDO

5HOLHI )XQG YLHQH XWLOL]]DWR SHU VRVWHQHUH L PDULWWLPL

H OH ORUR IDPLJOLH FKH QH KDQQR GLVSHUDWDPHQWH ELVR

JQR

,O IRQGR q JHVWLWR JUDWXLWDPHQWH GD 7KH 6HDIDUHUV

&KDULW

PDU]R

%UX[HOOHV

%OXH,QYHVW 'D

PDU]R

'XVVHOGRUI

WK

,QWHUQDWLRQDO /1* &RQJUHVV





DSULOH





6KLSSLQJ





DSULOH

%LUPLQJKDP

7KH 6HFXULW (YHQW





DSULOH

&RSHQKDJHQ

:RUOG 0DULWLPH 7HFK

QRORJ &RQIHUHQFH :07&

RUJDQL]]DWD GD

'DQLVK 6KLSSLQJ





PDJJLR

9DQFRXYHU



,$3+ :RUOG 3RUWV

&RQIHUHQFH

PDJJLR

,17(51$7,21$/ '$< )25 :2

0(1,1 0$5,7,0(

JLXJQR

$WHQH

3RVLGR

QLD RQ %DVNHWEDOO

7RXUQDPHQW /DXQFKHG



,O H PDU]R O

,02 KD WHQXWR XQD VHVVLRQH VWUDRU

GLQDULD GHO VXR &RQVLJOLR SHU DIIURQWDUH OH ULSHUFXVVLR

QL VXOOD QDYLJD]LRQH H VXOOD JHQWH GL PDUH GHOOD VLWXD

]LRQH QHO 0DU 1HUR H QHO 0DU G

$]RY DO WHUPLQH GHOOD

TXDOH GRSR DYHU FRQGDQQDWR IHUPDPHQWH OD YLROD]LRQH

GD SDUWH GHOOD )HGHUD]LRQH 5XVVD GHOO

LQWHJULWj WHUULWR

ULDOH H GHOOD VRYUDQLWj GL XQR 6WDWR PHPEUR GHOO

218

HVWHQGHQGRVL DOOH VXH DFTXH WHUULWRULDOL LQ FRQWUDVWR

FRQ L SULQFLSL GHOOD &DUWD GHOOH 1D]LRQL 8QLWH H OH

ILQDOLWj GHOO

,02 H UDSSUHVHQWDQGR XQ JUDYH SHULFROR

SHU OD YLWD H XQ JUDYH ULVFKLR SHU OD VLFXUH]]D GHOOD

QDYLJD]LRQH H GHOO

DPELHQWH KD VRWWROLQHDWR O

LPSRUWDQ

]D IRQGDPHQWDOH GL SUHVHUYDUH OD VLFXUH]]D H LO EHQHV

VHUH GHL PDULWWLPL H KD HVRUWDWR JOL 6WDWL PHPEUL H OH

RUJDQL]]D]LRQL GL RVVHUYDWRUL D IRUQLUH OD PDVVLPD

DVVLVWHQ]D DL PDULWWLPL FRLQYROWL QHO FRQIOLWWR

,O &RQVLJOLR KD TXLQGL FRQYHQXWR GL LQFRUDJJLDUH

LVWLWX]LRQH D WLWROR SURYYLVRULR H XUJHQWH GL XQ FRUUL

GRLR PDULWWLPR EOX VLFXUR SHU FRQVHQWLUH O

HYDFXD]LRQH

LQ VLFXUH]]D GHL PDULWWLPL H GHOOH QDYL GDOOH ]RQH DG

DOWR ULVFKLR H FROSLWH GHO 0DU 1HUR H GHO 0DU G

$]RY

YHUVR XQ OXRJR VLFXUR OXRJR DO ILQH GL SURWHJJHUH OD

YLWD GHL PDULWWLPL JDUDQWLUH OD PRELOLWD]LRQH H OD QDYL

JD]LRQH FRPPHUFLDOH GHOOH QDYL FKH LQWHQGRQR XWLOL]

]DUH TXHVWR FRUULGRLR HYLWDQGR DWWDFFKL PLOLWDUL H

SURWHJJHQGR

H PHWWHQGR LQ

VLFXUH]]D LO

GRPLQLR

PDULWWLPR

,O 6HJUHWDULR

*HQHUDOH KD

LQGLFDWR LO VXR

LPSHJQR DG

DJLUH LPPH

GLDWDPHQWH

SHU UHDOL]]DUH

LO FRUULGRLR PDULWWLPR EOX VLFXUR FRQ OD FRRSHUD]LRQH H

OD FROODERUD]LRQH GHOOH SDUWL LQWHUHVVDWH FRPSUHVL JOL

VWDWL OLWRUDQHL

,O &RQVLJOLR KD SRL DFFROWR IDYRUHYROPHQWH OD SURSRVWD

GL DGRWWDUH XQD VHULH GL PLVXUH SHU ULGXUUH OH VRIIHUHQ

]H GHL PDULWWLPL H GHOOH ORUR IDPLJOLH

LQ YLD SULRULWDULD OH QDYL GRYUHEEHUR HVVHUH DXWRUL]

]DWH D VDOSDUH GDL SRUWL GHOO

8FUDLQD LO SULPD SRVVL

ELOH VHQ]D SHULFROR GL DWWDFFR

SHU TXHOOH QDYL FKH QRQ SRVVRQR SDUWLUH LPPHGLDWD

PHQWH R SHU OH TXDOL QRQ VDUHEEH VLFXUR IDUOR D

FDXVD GHOOD SUHVHQ]D GL PLQH PDULQH R DOWUL SHULFROL

GRYUHEEHUR HVVHUH LVWLWXLWL FRUULGRL XPDQLWDUL FKH

FRQVHQWDQR OD VLFXUH]]D GHOOD JHQWH GL PDUH FRQVHQ

WHQGR ORUR GL ODVFLDUH OD ]RQD GL FRQIOLWWR H WRUQDUH

FDVD D VHFRQGD GHL FDVL

RJQL IRUPD GL PROHVWLD QHL FRQIURQWL GHL PDULWWLPL

GRYXWD DOOD ORUR QD]LRQDOLWj GRYUHEEH HVVHUH FRQ

GDQQDWD

L PDULWWLPL FROSLWL GDO FRQIOLWWR GRYUHEEHUR DYHUH

OLEHUR DFFHVVR DOOH FRPXQLFD]LRQL FRQ OH ORUR IDPL

JOLH

JOL 6WDWL GRYUHEEHUR JDUDQWLUH FKH L PDULWWLPL SRVVD

QR DFFHGHUH DL ORUR VDODUL

JOL 6WDWL GRYUHEEHUR ULFRQRVFHUH OR VWDWXV GL ODYRUD

WRUH FKLDYH GHOOD JHQWH GL PDUH H FRQVHQWLUH LO ORUR

PRYLPHQWR LOOLPLWDWR

WHQHQGR FRQWR GHOOR VWDWXV GL ODYRUDWRUH FKLDYH GHL

PDULWWLPL JOL 6WDWL FRLQYROWL GRYUHEEHUR FRQVLGHUDUH

IRUWHPHQWH O

HVHQ]LRQH GHL ORUR PDULWWLPL GDO VHUYL

]LR PLOLWDUH REEOLJDWRULR

TXDQGR DJOL DJHQWL GL FRQWUROOR GHOOR 6WDWR GL DSSUR

GR YLHQH SUHVHQWDWD XQD GRFXPHQWD]LRQH VFDGXWD

GRYUHEEH HVVHUH DGRWWDWR XQ DSSURFFLR SUDJPDWLFR

LVSH]LRQH WHQHQGR FRQWR GHOO

HFFH]LRQDOLWj GHOOD

VLWXD]LRQH

