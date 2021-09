(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 AGENDA ASSESSORI LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021

Ore 10.00 – L’Assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci interviene alla conferenza stampa sul Teatro Valle: svelamento targa intitolazione a Franca Valeri e presentazione progetto di riqualificazione (Teatro Valle, via del Teatro Valle. Sarà possibile seguire la diretta in streaming a questo link https://www.youtube.com/channel/UCg3hNs54Hsi7Dgt1JGXyVHA?guided_help_flow=5)

Ore 16.00 – L’Assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Veronica Tasciotti premia Fabio Barone, entrato nel Guinness World Record con la Ferrari F8 Tributo per aver raggiunto Capo Nord in 45 ore (Sala Laudato Sì, Campidoglio)

