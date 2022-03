(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 AGENDA ASSESSORI GIOVEDÌ 17 MARZO 2022

Ore 9.00 – L’assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci interviene al Primo Forum Cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata (Aula Giulio Cesare, Campidoglio).

Ore 16.00 – L’assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci interviene all’evento promosso dal Forum del Terzo Settore del Lazio dal titolo “Competenze di comunità. Il terzo settore nel futurodella Città metropolitana” (Palazzo Valentini, Via Quattro Novembre 119/a).