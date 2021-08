(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 Nota stampa

NO VAX CASTELLI, “SOLIDARIETÀ A DI MAIO. ASSICURARE MASSIMA ALLERTA, RASSERENARE CLIMA”

Roma – “Va rasserenato il clima, evitando di alimentare una campagna di odio e violenza che in questi giorni sta evidentemente degenerando, colpendo giornalisti, medici e cittadini impegnati a favore della campagna vaccinale, tra cui anche alcuni attivisti del MoVimento 5 Stelle”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che in merito alle minacce di morte rivolte al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiunge: “La condanna deve essere ferma, da parte di tutti. Hanno utilizzato parole di una gravità inaudita, a Luigi va la mia completa solidarietà e vicinanza. È chiaro che sarà necessario assicurare, anche nei prossimi giorni, la massima allerta, per evitare il moltiplicarsi di atti criminali”.

