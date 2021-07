(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 Nota stampa

GDF CASTELLI, “GRAZIE PER LAVORO QUOTIDIANO, ANCHE IN CONTESTI DIFFICILI”

Palermo – “A voi, a tutte le donne e agli uomini della Guardia di Finanza, va il mio ringraziamento, e del Governo, per quanto fate quotidianamente. Anche in contesti difficili, e soprattutto in un momento in cui stiamo attraversando una dura crisi sanitaria ed economica, con cittadini e imprese che hanno subito un duro colpo a causa della pandemia”. Lo ha detto, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in occasione della visita istituzionale a Palermo, durante la quale, assieme al Prefetto di Palermo, ha fatto visita alla Caserma “Giuseppe Cangialosi”.

Il Vice Ministro, presso la Caserma della GdF, è stata accolta dal Gen. C.A. Carmine Lopez, Comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale, dal Gen. D. Riccardo Rapanotti, Comandante del Comando Regionale Sicilia, e dal Gen. B. Antonio Nicola Quintavalle Cecere, Comandante del Comando Provinciale di Palermo.

