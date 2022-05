(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 ECONOMIA SOCIALE, OGGI CASTELLI INTERVIENE A “A NEW IMPACT ERA”

Torino – Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, interviene oggi all’evento pubblico “A New Impact Era” su economia sociale e finanza d’impatto.

Castelli terrà l’intervento di chiusura insieme a Giovanna Melandri, Presidente di Social Impact Agenda per l’Italia.

“Con lei – ha scritto il Vice Ministro in un post sui sociali – parleremo di come un sistema di finanziamento prevalentemente privato e, attualmente, non ancora adeguatamente misurabile dallo Stato, si sta integrando con le politiche dell’economia sociale. Discuteremo anche del lavoro che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sto portando avanti con la mia delega e di come, attraverso l’evoluzione dell’impatto sociale, si possano valorizzare nuovi modelli economici a beneficio di tutti”.

A questo link è possibile consultare il programma completo dell’evento 👉🏽 https://bit.ly/3Nprwmz

La diretta delle conclusioni, prevista per le ore 18 circa, può essere seguita tramite questo link 👉🏽 https://bit.ly/3FkGYxq

