(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Nota stampa

ECONOMIA SOCIALE CASTELLI, “CON ACTION PLAN L’ITALIA HA LA POSSIBILITÀ DI ESSERE PIÙ GRANDE DI QUELLO CHE È”

Roma – “In questo Governo ho chiesto al Ministro dell’Economia e delle Finanze la delega all’economia sociale, perché negli altri paesi europei è questa la sede nella quale risiede l’economia sociale”. Lo ha detto, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

“Attraverso l’Action plan for the social economy che l’Europa ha scritto e ha dato ai Paesi membri, l’Italia ha la possibilità di essere più grande di quello che già è. Gli altri paesi europei sanno bene quanto siamo bravi, lo sappiamo meno noi e ce ne rendiamo poco conto e soprattutto delle volte non ci rendiamo conto di quanto questo settore può dare ancora, sia in termini economici che di iniziative sociali. E quindi io stesso, nei consessi europei mi trovo a ricevere complimenti, perché l’Italia è molto avanti, ma dall’altra parte vedo che potremmo fare molto di più”.

“L’Action plan fa una cosa incredibile, che per noi forse non era pensabile, cioè mettere l’economia sociale tra i 14 ecosistemi industriali. E questo concetto mette al centro proprio dell’economia il mondo sociale, cioè dice che uno dei modi per fare industria e l’economia sociale e credo che sia talmente importante che dal punto di vista culturale bisognerebbe approfondirlo ancora. Quest’anno – ha aggiunto – ho creato all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze un capitolo del bilancio, che viene riempito con delle risorse, per realizzare tutti i punti dell’action plan. È un capitolo che sopravviverà oltre questa legislatura, quindi oltre me”.

