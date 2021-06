(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 Nota stampa

AIELLO CASTELLI, “DAVIDE NON MOLLARE. NOSTRA GENERAZIONE SIA PROTAGONISTA DI UNA RIVOLUZIONE CULTURALE”

Roma – “ Davide non mollare, noi saremo sempre con te in questa battaglia per la legalità!

Ieri sera, Davide Aiello, è stato aggredito da un soggetto che lo ha accusato di aver denunciato, da Parlamentare, episodi di voto di scambio alle politiche del 2018. Ancora una volta la violenza per tentare di intimidire un giovane collega, un amico, che lavora quotidianamente per il bene comune. E per riportare legalità e giustizia nella sua, nella nostra, terra.

Non basta più la solidarietà. Serve contribuire ad una rivoluzione culturale, per fare in modo che tutto questo non rappresenti più la normalità. E la nostra generazione può, e deve, rendersi protagonista anche in questo”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

🔊 Listen to this