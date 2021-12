(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 GIACOMO LASORELLA ELETTO VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO EUROPEO DEI REGOLATORI DELL’AUDIOVISIVO – ERGA –

Nella riunione plenaria dello scorso 2 dicembre, l’ERGA, il Gruppo dei regolatori europei dell’audiovisivo, ha eletto Karim Ibourki, Presidente della CSA belga, alla presidenza per l’anno 2022. Contestualmente, l’ERGA ha eletto il Presidente dell‘AGCOM Giacomo Lasorella come Vicepresidente per il 2022, nella prospettiva di succedere a Ibourki al termine del suo mandato.

Il Presidente Lasorella ha dichiarato: “L’ERGA è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nel disegno istituzionale europeo per la regolazione dei contenuti, anche alla luce delle nuove competenze assegnate al Gruppo dal legislatore europeo. Viviamo in un momento storico cruciale per la regolazione dei contenuti audiovisivi, in cui i grandi problemi da affrontare possono trovare risposte efficaci solo in una logica pan-europea – ha proseguito Lasorella. Immaginare di poter dare risposte soddisfacenti a temi come la disinformazione o la tutela dei minori online su base nazionale è una pura utopia. Solo un approccio comune a queste problematiche, assicurato da un forte coordinamento tra i regolatori europei e con la Commissione europea, potrà portare a vincere le sfide che l’ecosistema digitale ci pone dinnanzi. AGCOM è pronta a mettere a disposizione dell’ERGA e della Commissione europea la propria esperienza e il proprio impegno su tali temi”.

La riunione, aperta da un keynote speech di Thierry Breton, Commissario per il mercato interno, ha costituto l’occasione per discutere le sfide che attendono il Gruppo nei prossimi anni, anche in vista delle proposte legislative in discussione a livello europeo (quali la proposta di regolamento Digital Services Act e l’annunciata iniziativa Media Freedom Act), destinate ad incidere sulle competenze dei regolatori nazionali dell’audiovisivo e dell’ERGA.

Roma, 3 dicembre 2021

