desidero comunicarTi che nei giorni 9-11 luglio 2021 si terrà, presso il NH Collection Roma Vittorio Veneto, il Consiglio Nazionale della Federazione nazionale Ordini veterinari italiani (in allegato il press KIT).

A tal riguardo, Ti trasmetto il programma dei tre giorni. In particolare, vorrei segnalarTi i seguenti appuntamenti:

– 9 luglio, ore 16, intervento del Ministro della Salute On. Roberto Speranza (sarà trasmesso in diretta Fb sulla pagina https://www.facebook.com/FNOVIOfficialPage);

– 10 luglio, ore 12:00, Tavola rotonda “Un medico veterinario nel piatto: un pesce al dì”, con la presenza del Sen. Francesco Battistoni, Sottosegretario di Stato al MIPAAF;

– 10 luglio, ore 12:30, presentazione Instant book “Pandemia e pandemie da salto di specie. Emergenza o convivenza?”.

