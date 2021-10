(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Nota stampa

MANOVRA, SALUTE MEDICI VETERINARI A SPERANZA, “IMPORTANTE LAVORO PER GARANTIRE EFFICIENZA SERVIZIO SANITARIO”

Roma – “Dal Documento Programmatico di Bilancio arriva una buona notizia per la sanità. Diventano permanenti gli investimenti messi in campo durante l’emergenza pandemica e si incrementano, ulteriormente nel prossimo triennio.

Va ringraziato il Ministro Speranza per la lungimiranza e il lavoro importante che sta facendo, assieme al Governo, per garantire una rinnovata efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Mi auguro che, in un sempre più rafforzato concetto di “one health”, la prossima Legge di Bilancio possa recepire le istanze che arrivano dal mondo della medicina veterinaria.

Un settore fondamentale della sanità pubblica che, quotidianamente, come medici veterinari, ci vede impegnati ad evitare la trasmissione delle malattie dagli animali all’uomo, ad assicurare la sicurezza degli alimenti che i cittadini italiani consumano tutti i giorni, a garantire la salute degli animali”.

Lo afferma il Presidente della FNOVI, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Gaetano Penocchio.

