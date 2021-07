(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 [Rijksoverheid]

Afscheidsaudiëntie ambassadeur van Zweden

2 juli 2021 – 15:52

RVD, nr. 196

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag in afscheidsaudiëntie ontvangen de ambassadeur het Koninkrijk Zweden, H.E. mevrouw Annika Lisa Markovic.

Bij de ontvangst worden de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

