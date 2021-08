(AGENPARL) – Roma, 18 agosto 2021 – «Il mio accorato appello giunga a tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali affinché si possa portare aiuto al Popolo Afghano e alle donne che in questi anni, con enormi sacrifici, hanno permesso che il loro ruolo fosse riconosciuto ed apprezzato in tutti gli ambiti della vita sociale, scientifica e politica. Facciamo in modo che i giovani possano guardare a un futuro sereno e foriero di pace e concordia senza temere per la loro incolumità.

Il cammino verso un governo democratico intrapreso dai miei Augusti Nonni il Re Amanullah e la Regina Soraya e brutalmente interrotto con la forza, e’ la testimonianza della volontà e la capacità del Popolo Afghano di aspirare legittimamente alla libertà e alla democrazia».

(AGENPARL) – Roma, 18 agosto 2021 – I wish to most wholeheartedly call upon all representatives of national and international institutions and organizations to help the Afghan People and all the women who over these past decades with hard work and huge sacrifices have made it possibile to have their role acknowledged and appreciated within the social, scientific and political areas of our society.

All efforts must also be made to allow young people to look forward to an untroubled and peaceful future in unity and without fear for their safety.