Afghanistan, Tripodi (FI): Sforzo Profuso dalla difesa italiana encomiabile

Di fronte all’autentica tragedia che si sta consumando in Afghanistan, lo sforzo capacitivo profuso dalla difesa italiana è ancora una volta encomiabile. Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in Commissione difesa a Montecitorio, che prosegue: “Oltre allo Straordinario contributo fornito in vent’anni di Missione per riportare pace e democrazia nella regione, ritengo doveroso sottolineare, come già dallo scorso mese di giugno con l’operazione Aquila 1 la difesa italiana in tutte le sue articolazioni ha garantito la sicurezza dei connazionali presenti in territorio afgano e dei collaboratori della nostra Missione prontamente rimpatriati. Un lavoro serrato, efficace e delicatissimo che prosegue anche in queste ore l’Operazione “Aquila Omnia” con lo scopo di mettere in sicurezza la totalità dei collaboratori afghani e degli operatori. Un plauso dunque a tutti i nostri Militari che con abnegazione stanno lavorando notte e giorno in uno scenario di grande complessità e al Gen. Luciano Portolano, che li sta coordinando dal Comando Operativo di Vertice Interforze.

