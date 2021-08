(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 AFGHANISTAN, SINDACO FERRARA INCONTRA PROFUGHI: “BENVENUTI, FELICI DI ACCOGLIERVI”

Ferrara, 31 ago – “Siamo contenti che voi siate qui: abbiamo manifestato la nostra disponibilità a fornirvi tutto il necessario e ogni genere di aiuto per la vostra permanenza a Ferrara. Grazie di quello che le vostre famiglie hanno fatto in questi anni a fianco delle forze occidentali, sognando un futuro diverso e migliore”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri incontrando questo pomeriggio, insieme al prefetto Michele Campanaro, il primo nucleo di profughi dall’Afghanistan: due ragazze di 20 anni, una di 18 e un ragazzo di 28 anni, di famiglie che in questi anni hanno lavorato a fianco del contingente italiano e del governo locale.

“Stiamo lavorando – ha detto il primo cittadino parlando loro – per impostare l’ospitalità nella nostra città.

Ferrara è una città accogliente e ci auguriamo che voi possiate trovare serenità e integrazione. Sono sicuro che questa potrà essere un’opportunità di conoscenza reciproca”.

I giovani afghani hanno ringraziato sindaco e prefetto raccontando la loro storia e le modalità con cui sono riusciti a raggiungere l’aeroporto di Kabul per imbarcarsi e raggiungere – divisi – l’Italia.

