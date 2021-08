(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Afghanistan. Serracchiani (Pd): ora agire con rapidità per emergenza umanitaria

“Dinanzi alla drammatica emergenza umanitaria dell’Afghanistan la comunità internazionale non può mostrarsi distratta o indifferente. Occorre fare presto. Agire con rapidità nel soccorso di quanti stanno fuggendo dal regime talebano. Soccorso e accoglienza.

L’Italia si attivi per promuovere corridoi umanitari e azioni concordate per i rifugiati e tutti coloro, a cominciare dalle donne, che hanno creduto nella promessa di libertà e tutela dei diritti dell’Occidente”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Roma, 16 agosto 2021

🔊 Listen to this